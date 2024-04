I tifosi del Barça si scagliano contro il pullman. Ma non è quello del Psg

Quelle di ieri sono state ore di grande confusione per il Barcellona, non soltanto per i giocatori che in campo hanno subìto una rimonta dal Paris Saint-Germain ma anche per i tifosi prima del fischio d'inizio della partita. Infatti diversi sostenitori blaugrana si sono resi protagonisti di una clamorosa svista negli attimi che hanno preceduto la gara di ritorno dei quarti di Champions League, scaraventandosi contro un pullman pensando di bersagliare quello degli avversari. Invece a essere finito nel mirino è stato il mezzo della squadra che supportano.

Un episodio assai curioso, che ha segnato un avvio di serata che la galassia del Barça avrebbero voluto certamente evitare. La squadra si stava recando allo stadio per sfidare il PSG e - lungo la salita al monte Montjuic - alcuni sostenitori degli spagnoli hanno lanciato sassi, fumogeni, bicchieri di birra e altri oggetti verso l'autobus su cui stavano viaggiando gli uomini di mister Xavi scambiandolo per quello dei francesi. Una svista che ha dell'incredibile. Altro che bagno di folla per sostenere i propri beniamini con cori e bandiere. Tutt'altro che l'accoglienza dei sogni.

Ad aver contribuito al momento di grande caos potrebbero essere stati due fattori: l'inclinazione della strada e l'effetto dei fumogeni. Proprio la scarsa visibilità ha scatenato il parapiglia e ha indotto il gruppo di tifosi a credere che stesse arrivando il pullman che trasportava i calciatori del Paris Saint-Germain. Si è reso necessario l'intervento della polizia per ristabilire la calma; per fortuna non vi è stato alcun ferito e si sono registrati solamente pochi danni.

Algo grave le pasa al F.C Barcelona, empiezan los aficionados del Barça apedreando su propio autobús por error y acaban eliminados ante el PSG perdiendo 1-4 en casa con dos goles de Mbappe. pic.twitter.com/MLXN8AXFtP — JAVIER CLARK (@JAVIERCLARK16) April 17, 2024

Restano comunque i contorni clamorosi di una vicenda che, chissà, magari potrebbe aver influito negativamente sul Barcellona. Che in effetti nel rettangolo di gioco ha dato una prova tutt'altro che brillante. Quello dei blugrana in campo è stato un vero e proprio disastro, soprattutto se si considera non solo la posizione favorevole dopo il 2-3 maturato al Parco dei Principi ma anche il vantaggio iniziale firmato Raphinha. Non a caso i ragazzi di Xavi si sono fatti rimontare con il poker del PSG: il punto di svolta della partita è stata l'ingenuità di Araujo, che ha steso Barcola e si è fatto espellere lasciando i suoi compagni in inferiorità numerica; anche Xavi si è beccato il cartellino rosso per proteste. Il pareggio è arrivato grazie all'ex Dembelé, poi il Paris Saint-Germain è riuscito a dilagare nel secondo tempo qualificandosi in semifinale e buttando via il Barcellona.

Una notte memorabile per il club parigino, molto meno per il Barça e per i suoi tifosi.