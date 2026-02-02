Una bella Udinese supera di misura la Roma: Runjaic sorprende Gasp

L’Udinese si conferma ammazza grandi e supera 1-0 la Roma, nel posticipo del lunedì, valido per il 23° turno di Serie A. Passo falso dei giallorossi, che restano a 43 punti e perdono terreno nei confronti di Napoli e Juventus. Nel primo tempo terminato senza reti giocano meglio i friulani, pericolosi in avvio di partita con un gran tiro da fuori di Atta, su cui fa buona guardia Svilar. I giallorossi non riescono a pungere e per lunghi tratti subiscono l’iniziativa della squadra di Runjaic. Nella ripresa l’Udinese trova subito il vantaggio. Una punizione calciata da Jurgen Ekkelenkamp trova la deviazione decisiva di Malen, che beffa Svilar. Il gol subito scuote la Roma, che va a caccia del pareggio. Perso Davis per infortunio, l’Udinese smette di ripartire. All’ultimo secondo Okoye è prodigioso su Mancini e salva il risultato. I bianconeri salgono all’ottavo con 32 punti in compagnia della Lazio.

La partita

L’Udinese parte più aggressiva con la Roma che fa fatica a risalire il campo. All’8’ Atta si accentra dal limite dell’area e lascia partire un destro potente. Svilar si distende in tuffo e mette in angolo. Passa un minuto e i friulani ci provano ancora da fuori con Ekkelenkamp. Svilar risponde con i pugni ma Solet non riesce a raccogliere la ribattuta. Sono pochi i rifornimenti per Malen, che isolato in avanti, è costretto a dar battaglia da solo contro la difesa bianconera. Al 25’ Udinese ancora pericolosa. Davis scappa via sulla sinistra e mette in mezzo un cross teso per Ekkelenkamp, che viene anticipato in extremis da Mancini. Sono tanti i tentativi da fuori della squadra di Runjaic. Al 40’ ci prova lo scozzere Miller senza trovare lo specchio. In chiusura punizione al limite dell’area per la Roma. Calcia Soulé, il pallone finisce alto. Dopo due minuti di recupero, Sacchi manda le squadre negli spogliatoi.

Si riparte subito a grandi ritmi. Al 46’ Wesley si presenta in area e calcia verso la porta. Okoye si salva con i piedi. Sulla ribattuta Malen perde il tempo del tiro. Sul rovesciamento di fronte, Mancini stende Davis e viene ammonito. Si incarica della punizione Ekkelenkamp, che trova la deviazione decisiva di Malen, che cambia totalmente la traiettoria del tiro e si infila nella porta giallorossa. Al 54’ guaio muscolare per Davis, che lascia il campo per Gueye. La Roma adesso prende campo e l’Udinese senza il suo attaccante migliore fa fatica a ripartire. Al 72’ Roma pericolosa. Dopo un batti e ribatti, Malen va al tiro in area. Si salva la difesa bianconera, deviando in corner. Ora i giallorossi premono. Al 90’ gol annullato a Cristante, che segna di testa in mischia, ma è tutto fermo per fuorigioco di Tsimikas. L’ultimo brivido lo regala Mancini con una girata in area. Okoye fa il miracolo e salva la vittoria. I friulani festeggiano tre punti e sognano l’Europa.

Il tabellino

UDINESE (3-5-2) - Okoye; Bertola (78’ Kabasele), Kristensen, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp (91’ Bayo), Karlstrom, Miller (78’ Zarraga), Zemura; Atta, Davis (56’ Gueye) (91’ Zaniolo). Allenatore: Kosta Runjaic

ROMA (3-4-2-1) - Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso (70’ Ghilardi); Celik (78’ Tsimikas), Cristante, El Aynaoui (78’ Pisilli), Wesley; Soulé (78’ Robinio Vaz), Pellegrini (67’ Venturino); Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Marcatori: Ekkelenkamp (U) 49’

Ammoniti: Ndicka

(R), Davis (U), Kristensen (U), Mancini (R), El Ayanaoui (R), Zemura (U), Pellegrini (R), Miller (U), Gueye (U)

Arbitro: Juan Luca Sacchi (Macerata)