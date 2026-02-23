Gli Usa: "Domani stop alla riscossione dei dazi dichiarati illegali da Corte suprema"

Stop ai dazi a partire da domani, dopo la pronuncia della Corte suprema Usa, che ha dichiarato illegittime le tariffe volute dal presidente Trump. Fa sapere l'agenzia per la protezione delle dogane e delle frontiere, la U.S. Customs and Border Protection che l'ordine esecutivo riguarda solo i dazi Ieepa e non riguarda altri dazi.Intanto l'Ue annuncia lo stop all'intesa sui dazi: il presidente della commissione Commercio internazionale dell'Eurocamera Bernd Lange ha fatto sapere ieri che proporrà al team negoziale di sospendere i lavori. E il ministro degli Esteri Antonio Tajani fa sapere stamane che ritiene "fondamentale che l'Unione si presenti unita".
Dazi: Tajani, No a guerra commerciale, uniti in Ue per difendere export
È "fondamentale che l’Unione si presenti unita sul caso dazi, siamo in pieno accordo con la nota europea in cui si chiedono 'certezzè". Lo dice in un colloquio con il Corriere della Sera Antonio Tajani, ministro degli Esteri, che oggi prenderà parte al Consiglio dei ministri degli Esteri, poi in videoconferenza al G7 Trade e nel pomeriggio si collegherà con la riunione tra la Task Force Trade della Farnesina e i rappresentanti delle imprese italiane Le prime a non volere una guerra commerciale sono "le imprese che non ne avrebbero nulla da guadagnare". Quando Trump ha imposto i dazi l’estate scorsa "sembrava che sarebbe crollato tutto: in realtà con grande sforzo e capacità l’Europa è riuscita a far fronte ai dazi, abbiamo trovato un’intesa che a questo punto potrebbe anche essere confermata. Ma non è alzando i toni che otteniamo accordi che non ci danneggino. Vorrei vedere cosa farebbero loro al nostro posto"."Ad oggi rischia di essere più pericolosa la svalutazione del dollaro rispetto all’euro che non i dazi. La Bce dovrebbe intervenire sul costo del denaro".
Usa, domani stop alla riscossione dei dazi dichiarati illegali da Corte suprema
L'agenzia statunitense per la protezione delle dogane e delle frontiere (U.S. Customs and Border Protection) ha dichiarato che interromperà alle ore 00:01 locali di martedì (le 6.01 italiane) la riscossione dei dazi imposti ai sensi dell'International Emergency Economic Powers Act (Ieepa) dichiarati illegali dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. Lo riporta Reuters online. La sospensione della riscossione dei dazi Ieepa coincide con l'imposizione da parte di Trump di un nuovo dazio globale del 15%, in base a una diversa autorità legale, in sostituzione di quelli annullati dalla Corte Suprema venerdì. L'agenzia dogane Usa non ha fornito informazioni sui possibili rimborsi per gli importatori, e ha sottolineato che la sospensione non incide su altri dazi imposti da Trump, compresi quelli previsti dalla Sezione 232 dello Statuto sulla Sicurezza Nazionale e dalla Sezione 301 dello Statuto sulle Pratiche Commerciali Sleali.