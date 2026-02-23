Diretta | Messico nel caos dopo la morte di "El Mencho": almeno 26 morti

L'ambasciatore statunitense in Messico, Ronald Johnson , ha elogiato le autorità messicane per la loro "professionalità e determinazione" nell'operazione contro Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes.Johnson ha affermato che il cartello Jalisco New Generation, guidato da El Mencho, era "un'organizzazione narcoterroristica responsabile del traffico di fentanyl e dell'alimentazione della violenza nelle comunità (statunitensi e messicane)"."Esprimo il mio rispetto e la mia solidarietà ai funzionari e ai militari messicani che affrontano quotidianamente questi elementi criminali, spesso a rischio personale", ha scritto domenica in una dichiarazione.Ha affermato che gli Stati Uniti "sostengono fermamente il Messico in questa responsabilità e in questo sforzo condivisi".