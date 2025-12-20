Benedetta la Supercoppa che ha mostrato tutti i limiti dei rossoneri

Benedetta Supercoppa d'Italia. Benedetta perché appena mancano all'appello uno, due, magari anche tre titolari, e si abbassa il tasso di concentrazione collettiva (come fa capire Rabiot), i limiti della rosa risultano evidenti e per Allegri sono dolori. E infatti De Winter segnala subito i limiti della propria categoria cedendo tutti i duelli a Hojlund mentre al rendiconto del primo tempo, Nkunku spedisce in curva la palletta del possibile 1 a 0 svuotando l'attacco senza Leao. È vero anche quello che

dicono Allegri e Rabiot. Il tecnico sentenzia: «Difendiamo meno bene, troppi gol subiti». Riferimento ai 6 gol collezionati tra Toro, Sassuolo e Napoli. Rabiot - critico con gli arbitri - sottolinea: «Dobbiamo ritrovare la solidità». Per farlo servono anche rinforzi dal mercato e i nomi che circolano in materia non sono affatto rassicuranti. Perché Füllkrug è reduce da due anni magrissimi in fatto di gol e Thiago Silva non riscuote il sì di Allegri (per l'età). Se il club dovesse denunciare la mancanza di risorse finanziarie per far salire il livello dei rinforzi, allora la responsabilità del management sarebbe doppia perché in ballo c'è la qualificazione alla prossima Champions. Per questo Allegri parla di piazzamento salvavita per il Milan del prossimo 2026.

Su Perth e l'irregolarità dovuta alla presenza di arbitro, assistenti e var asiatici per Milan-Como dell'8 febbraio è intervenuto anche il presidente Gravina che ha chiesto ulteriore riflessione alla Lega serie A. Un campionato

fischiato da arbitri italiani tranne in una partita può avere ricadute evidenti in termini di anomalia del torneo. Ripensamenti in vista?

Nessun ripensamento sul duello rusticano tra Allegri e Oriali, con referto degli inviati della procura federale e probabile intervento del giudice sportivo (il quarto uomo non ha scritto dell'episodio perché se così fosse ogni domenica dovrebbe redigere un romanzo a puntate): il Napoli ha firmato una nota per chiedere la squalifica di Allegri dimenticando qualche scomodo precedente (Conte

contro il vice di Chivu a Parma). Il Milan è rimasto in silenzio per non alimentare il caso. Forse la cosa migliore è rivolgere ad Allegri (richiamato da Gravina «ci vuole più educazione...») il suo motto: ci vuole la ...alma!