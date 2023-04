Benfica-Inter, chi scenderà in campo e dove vederla in tv

I quarti di finale di Champions League iniziano con uno scontro che fa parte della storia del calcio, quello che al mitico Estadio da Luz di Lisbona vedrà di fronte il Benfica e l’Inter. Nelle quattro volte che i nerazzurri se la sono vista con le Aquile, i portoghesi non hanno mai vinto, mettendo a referto un pareggio e due sconfitte, una delle quali nella finale della Coppa dei Campioni del 1965. Il momento delle squadre di Inzaghi e Schmidt non potrebbe però essere più diverso, con i lusitani in fuga verso l’ennesimo titolo e l’Inter reduce da tre sconfitte ed un pari in campionato. La Champions, però, è tutta un’altra storia. Vediamo chi potrebbe scendere in campo, le chiavi tattiche e dove seguire questa partita in televisione o in streaming.

Inzaghi: "Gara di testa e cuore"

Sul fatto che il tecnico di Piacenza sia sotto pressione non ci piove, come che dall’esito di questo incrocio dipenda buona parte del suo futuro all’Inter. Inzaghi, però, ostenta sicurezza e si dice sicuro che i risultati negativi dell’ultimo mese non riflettano il gioco della sua squadra. A sentire lui, è solo un momento sfortunato: “Nell’ultima settimana, nelle tre gare tra campionato e Coppa Italia, abbiamo fatto bene, ma purtroppo non è arrivato il risultato. Chi parla o chi scrive è influenzato da questo. Ma noi dobbiamo andare oltre. Sono stato attaccante, so che esistono periodi così, abbiamo difficoltà a segnare e l’anno scorso non è mai stato così. Dobbiamo crederci ancora di più, non pensare alla fortuna o alla sfortuna. 'Insieme': deve essere questa la parola chiave dei prossimi due mesi. Servirà una gara di testa e cuore”.

A complicare ulteriormente la trasferta sulle rive del Tago, due assenze importanti a centrocampo, l’area nella quale si deciderà il destino di questa partita. Sia Skriniar che Calhanoglu non ce l’hanno fatta e non sono nemmeno partiti per Lisbona. Incalzato dai media, Inzaghi è davvero laconico: “Sono assenze che pesano, spero di riavere Hakan già sabato, mentre per Milan ci vorrà un po’ di più". Come fare a compensare la mancanza di due titolari fissi? Giocando la partita della vita, all’insegna della massima attenzione: “Noi dobbiamo lavorare sempre di più e meglio. I ragazzi metteranno in campo quello che hanno. Bisogna insistere e usare la testa. Gli episodi non ci stanno girando nel modo giusto. Ora però non pensiamo alla sfortuna e dobbiamo fare di più e meglio”.

Schmidt: "Non mi fido dell'Inter"

Se il momento dell’Inter non può che definirsi negativo, l’undici lusitano viaggia sulle ali dell’entusiasmo in una stagione davvero memorabile. Sulla carta non c’è confronto: se in campionato il Benfica ha perso solo due volte, l’ultima venerdì scorso, quando si è fatto rimontare dai rivali del Porto, in Champions è addirittura imbattuta. Dopo aver fatto un girone splendido, mettendosi dietro sia Juventus che PSG, negli ottavi le Aquile hanno schiantato i belgi del Bruges. Il tecnico austriaco Roger Schmidt, però, è convinto che lo stato di forma non conterà molto quando Benfica ed Inter scenderanno in campo. “La Champions è una cosa diversa, non credo che i risultati negativi in campionato nelle ultime giornate contino. Penso che domani sarà una partita diversa. Essere ai quarti di Champions è una situazione molto particolare per entrambe le squadre. Dobbiamo aspettarci una rivale molto concentrata che crede in se stessa, tenendo sempre conto delle proprie qualità individuali. Non credo che i risultati passati avranno un impatto”.

Il profeta del gegenpress non lesina complimenti nei confronti dei rivali: a sentire Schmidt, l’Inter “gioca un calcio fisico e ha molte opzioni, possono usare giocatori diversi. Dobbiamo fare del nostro meglio e dobbiamo credere in noi stessi”. La mente va, ovviamente, al doppio incrocio con il Porto, partite che ha esaminato con attenzione per capire come avere la meglio dei lombardi. “L'Inter è una squadra che ha molto di esperienza, sa giocare sia in attacco sia in difesa. Col Porto ha vinto la prima partita in casa per 1-0 e poi è arrivato a difendere il risultato al ritorno. È un po' lo stile italiano, ma so che possono cambiare quello stile: noi siamo preparati a tutto, vogliamo giocare al meglio”. A favore del Benfica anche la situazione infermeria, dove l’unica assenza di rilievo sarà quella del campione del mondo Otamendi, uno di quelli difficili da rimpiazzare. Per fortuna di Schmidt, una vecchia conoscenza della Pinetina sta facendo benissimo e potrebbe guidare le Aquile verso la semifinale. “Joao Mario è prezioso per le giocate e per il senso tattico: per noi è un giocatore chiave”. Basterà contro l’Inter?

Le probabili formazioni

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Antonio Silva, Morato, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; Joao Mario, Rafa Silva, Aursnes; Goncalo Ramos. A disposizione: Soares, Verissimo, Rodrigues, Ristic, Joao Neves, Ndour, Schjelderup, Neres, Musa, Tengstedt. Allenatore: Roger Schmidt

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Martinez. A disposizione: Handanovic, Cordaz, De Vrij, D'Ambrosio, Bellanova, Gosens, Gagliardini, Asllani, Carboni, Correa, Lukaku. Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Oliver (Inghilterra)

Assistenti: Burt-Bennett (Inghilterra)

IV uomo: Brooks (Inghilterra)

VAR: Van Boekel (Olanda)

Assitenti VAR: Attwell (Inghilterra)

Dove vederla in tv

La gara forse decisiva per la stagione della Beneamata prenderà il via a partire dalle ore 21 di martedì 11 aprile. La partita nella cornice splendida dell’Estadio da Luz di Lisbona sarà visibile in chiaro su Canale 5. Gli abbonati Sky potranno però anche seguirla sui canali Sky Sport 1 e Sky Sport via satellite. Se, invece, siete fuori casa e volete comunque seguire i nerazzurri, potrete vedere la gara sui servizi di streaming delle due emittenti: Sky Go e NowTV per la pay tv e Mediaset Infinity. Buona partita a tutti!