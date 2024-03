Berardi va ko: rottura del tendine d'Achille. Stagione finita e addio agli Europei

Minuto 60' di Verona-Sassuolo: Domenico Berardi è costretto ad uscire in lacrime per la rottura del tendine d'Achille. Per il 29enne attaccante calabrese la stagione è praticamente finita e certamente dovrà alzare bandiera bianca anche per gli Europei. Il giocatore neroverde, che tornava in campo dopo una serie di partite saltate per un infortunio al menisco, si è accasciato improvvisamente mentre si stava involando verso la porta difesa da Montipò e ha subito richiesto l'intervento dello staff medico del Sassuolo.

Fin da subito ci si è resi conto della gravità del suo infortunio anche perché è stato sorretto da due persone per uscire dal terreno di gioco. Berardi nei prossimi giorni dovrebbe essere operato in Finlandia per poi osservare un periodo di riposo prima di rimettersi in gioco per tentare di recuperare dal suo infortunio. Difficilmente riuscirà però ad essere a disposizione per Luciano Spalletti in vista degli Europei che si giocheranno dal 14 giugno al 14 luglio.

Una stagione maledetta

Questo campionato si sta rivelando maledetto per il Sassuolo che era partito discretamente nelle prime sei giornate di campionato con tre sconfitte contro Napoli, Atalanta e Frosinone e tre vittorie contro Verona ma soprattutto contro Juventus e Inter nel giro di sei giorni. Berardi fu grande protagonista in quelle due partite dove realizzò un gol contro i bianconeri, una rete e un assist contro i nerazzurri, a San Siro, nell'unica sconfitta stagionale in campionato dell'undici di Simone Inzaghi. Da quel momento in poi, però, si è spenta la luce per i neroverdi con sole due vittorie, quattro pareggi e ben quattordici sconfitte nelle successive 20 giornate di campionato.

Berardi è attualmente il miglior marcatore della rosa del Sassuolo insieme ad Andrea Pinamonti ma il suo grave infortunio complica ulteriormente i piani del neo tecnico Davide Ballardini che non è riuscito a dare la prima scossa sperata dalla società che ha deciso di esonerare Alessio Dionisi dopo la brutta sconfitta contro l'Empoli domenica scorsa. Nel recupero contro il Napoli di Calzona, nel pesante 6-1 interno del recupero, in panchina c'era invece l'allenatore della Primavera Emiliano Bigica. Attualmente il Sassuolo è diciannovesimo in Serie A, al penultimo posto, con sei punti di vantaggio sulla Salernitana ultima e con ancora diverse chance per salvarsi dato che l'Empoli tredicesimo dista solo 6 punti e ci sono ancora ben 11 giornate da disputare.

Il compito di Ballardini sarà complicato visto e considerata anche l'assenza fino a fine stagione del giocatore più rappresentativo della rosa dei neroverdi. Frosinone in casa, Roma in trasferta, Udinese tra le mura amiche, Salernitana all'Arechi, Milan al Mapei Stadium, Lecce in casa, Fiorentina al Franchi, Inter davanti al pubblico amico, Genoa al Maraassi, Cagliari in casa e Lazio a domicilio: questo il cammino del Sassuolo verso la salvezza. Dopo undici stagioni consecutive in Serie A, il Sassuolo rischia seriamente la retrocessione a meno che la squadra di Ballardini inizi un filotto di risultati utili consecutivi per tentare di restare nella massima serie. L'impresa non sarà facile, a maggior ragione senza Berardi, ma ci sono tutte le possibilità per arrivare alla salvezza. La "favola" del Sassuolo rischia dunque di svani