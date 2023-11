"Pronti ad andare dai giudici". Colpo di scena di Vieri sulla BoboTv: cosa sta succedendo

Non si placano le plemiche dopo lo scioglimento della BoboTv al punto che l'amicizia dei quattro protagonisti Vieri, Adani, Cassano e Ventola ora potrebbe finire perfino in tribunale.

Adesso Bobo Vieri passa al contrattacco. Con una story diffusa su Instagram, l'ex bomber ha messo a conoscenza i suoi followers, ma anche e soprattutto i diretti interessati e gli stessi operatori dell’informazione, di essere pronto ad adire le vie legali in caso di notizie, articoli e comunicazioni varie dal contenuto diffamatorio, offensivo e denigratorio nei suoi confronti. Un chiaro avvertimento, dunque: querele in arrivo, qualora dovessere emergere violazioni.

Questo il testo della nota pubblicata da Vieri sui social: "L'Avvocato Danilo Buongiorno, di Milano, legale del sig. Christian Vieri comunica che a fronte di notizie, articoli e comunicazioni varie svolte attraverso fonti social, testate giornalistiche, testate web, blog e da singoli privati (connessi con i recenti fatti della Bobo Tv) aventi contenuti apertamente diffamatori, offensivi e denigratori dell'immagine privata e pubblica dello stesso, si riserva fin d'ora di agire sia in sede civile che in sede penale avanti l’autorità giudiziaria competente per la tutela dei diritti e degli interessi del proprio assistito".

Non vengono mai citati Adani & co e non è chiaro se il messaggio sia una risposta al comunicato dei tre ex compagni di viaggio, oppure se sia riferito ad altri contenuti scovati in rete da Vieri e dai suoi avvocati. Fatto sta che questa vicenda fatta di colpi di scena e sospetti, sembra aperta a questo punto a qualsiasi tipo di epilogo.

La ricostruzione

Ma riavvolgiamo il nastro, Vieri ha di fatto chiuso l'esperienza della BoboTv, salutando di punto in bianco i tre amici-collaboratori per varare un nuovo format, in collaborazione con il canale Radio Tv della Lega Serie A su Rds. Dopo giorni di silenzio Adani, Cassano e Ventola hanno pubblicato un comunicato congiunto accusando di fatto l'ex bomber di "tradimento" personale, prima ancora che professionale. A questo ha fatto seguito una live in cui soltanto Lele Adani spiegava ai followers le tappe della dolorosa separazione, trattenendo a stento le lacrime, pur lasciando celati alcuni aspetti della vicenda.

L'ex difensore di Fiorentina e Inter si è sfogato tirando in ballo proprio l'amicizia a suo dire tradita. "Torneremo a parlare di calcio, ma non so quando. Non è tempo... nel momento che si interrompe una cosa, non riesco ad andare in diretta e ridere con chi è di fianco come se niente fosse (riferimento, questo, proprio a quanto fatto da Vieri, ndr). Abbiamo condiviso la vita, la vita eh... Se vi dico tutte le cose che ho condiviso con il mio amico, mi dite 'è la vita'. Tutto quello che possono fare due fratelli, l'abbiamo condiviso. Io non ce la faccio".