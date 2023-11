BoboTv, Adani scoppia a piangere: "La cosa che mi ha fatto più male..."

Si parla di nuovo del "divorzio" alla BoboTv, con Daniele Adani tornato con un video per spiegare ai fan il suo stato d'animo e la sua decisione di prendersi una pausa, ritenuta necessaria dopo gli ultimi avvenimenti che lo hanno molto scosso.

Sull'orlo delle lacrime, l'ex difensore dell'Inter ha affermato di non riuscire a voltare pagina così facilmente come hanno fatto altri (e l'allusione a Vieri è abbastanza chiara) e di aver bisogno di tempo per assorbire quello che per lui è stato a tutti gli effetti una sorta di tradimento da parte di un amico.

"Cosa mi ha fatto più male..."

" Ritorneremo a parlare, non so quando ", ha annunciato l'ex calciatore ai suoi fan in una breve diretta social. " Non è tempo. Non è tempo perché, mi dispiace, ma io nel momento in cui si interrompe una cosa non ce la faccio dopo quattro ore ad andare in onda e ridere con chi è di fianco come se non fosse, scherzare e cancellare con la spugna, e dire: 'Grazie per la collaborazione, ora partiranno altri format' ", ha aggiunto.

La delusione è ben visibile sul volto di Lele Adani, ancora molto scosso dopo la rottura con l'amico Bobo Vieri, che ha deciso di proseguire il suo viaggio da solo, senza i suoi tre celebri compagni di viaggio.

"Con chi ha condiviso la vita" , ha continuato Adani, commosso, "la vita, perché se vi dico tutte le cose che ho condiviso col mio amico, dite: 'Questa è la vita'. Tutto quello che possono fare due fratelli, noi lo abbiamo condiviso. Quindi io non ce la faccio, non vado in onda domani, né dopodomani. Non so come è stato possibile, e questa è la cosa che mi fa più male, vedere l'amico che va in onda, scherza e ride, e mostra un sorriso smagliante, come se nulla fosse. Non fa parte della mia dirittura morale, ma rispetto chi lo fa ", ha concluso Adani.

Il comunicato congiunto

Daniele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola hanno rilasciato un comunicato ufficiale in cui spiegano le loro ragioni. " Nonostante tutto, abbiamo sempre cercato di essere collaborativi, sollecitando e stimolando un percorso che rendesse la BoboTv, ancora più vicina alla gente, con sempre più attività sulle piattaforme. Noi chiedevamo informazioni e stimoli. In cambio, abbiamo ricevuto risposte indirette (attraverso la nostra manager) e poi dirette, con modi non rispettosi. Ci è stata data la chiara dimostrazione di difformità d'intenti", si legge nella nota, riportata da Leggo.it. " A questo punto per noi era impossibile proseguire, così abbiamo deciso di fermarci qualche giorno per chiarire i dubbi sollevati e di farlo tutti insieme. Ci serviva una risposta forte e rassicurante per il futuro. In attesa di un nuovo confronto, abbiamo invece ricevuto ringraziamenti 'per la collaborazione' (siamo diventati improvvisamente dei collaboratori...) in diretta live, dove abbiamo anche appreso che sarebbero nati nuovi format (l'ultima comunicazione tra noi era avvenuta 4 o 5 ore prima), abbiamo sentito che 'era giusto cambiare' e, per finire, constatato di un fulmineo accordo tra la radio della Lega Seria A e la BoboTv".