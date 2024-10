Il Bologna cade ancora in Inghilterra: l'Aston Villa vince 2-0 e vola in testa

Ascolta ora 00:00 00:00

L’Aston Villa batte 2-0 il Bologna grazie alle reti di McGinn e Duran nella terza gara della nuova Champions League. Gli inglesi, ancora imbattuti, a punteggio pieno e con all’attivo 6 gol – senza averne subito alcuno – dopo un primo tempo equilibrato, riescono ad inizio ripresa dapprima a sbloccare il match e poi a raddoppiare in appena 9’, stroncando sul nascere qualsiasi possibilità di reazione felsinea. Gli uomini di Italiano restano con un solo punto racimolato e si apprestano ora ad ospitare il Monaco, mentre gli uomini di Emery continuano la loro corsa e si presenteranno alla trasferta di Bruges da primi della classe.

Le scelte dei due allenatori

Unai Emery sceglie Duran come terminale offensivo al posto di Watkins e McGinn come esterno offensivo al posto di Ramsey; mentre Vincenzo Italiano risponde con Dallinga in attacco al fianco di Orsolini e Ndoye. Fra i pali torna Skorupski dopo la parentesi Ravaglia contro il Genoa.

Primo tempo

Parte molto bene il Bologna che al 7' ha la palla per passare avanti a Birmingham: delizioso filtrante di Ndoye per Dallinga che taglia con i tempi giusti e di prima conclude verso lo specchio, Martinez respinge chiudendo lo specchio.

Non si fa attendere la replica dei padroni di casa che dopo aver rischiato in due occasioni - viziate da fuorigioco - per due volte ravvicinate impensieriscono Skorupski che si fa trovare pronto; dapprima Duran svetta più in alto di tutto su calcio d'angolo ma il portiere felsineo respinge, poi McGinn conclude di potenza dal limite, ma ancora una volta il trentatreenne polacco risponde presente.

Nella fase finale della prima frazione, caratterizzata da un forcing dell'Aston Villa che costringe gli ospiti alla ripartenza, sono trele occasioni da segnalare, di cui una italiana e due inglesi: al 27' su un erroraccio di Bailey, Dallinga prova la staffilata verso la porta ma Martinez salva; al 33', dopo un batti e ribatti in area felsinea, Tielemans prova la conclusione potente al volo ma Lucumì si immola sbarrando la porta e mantenendola inviolata e, infine, in pieno recupero per ben due volte Rodgers prova ad impensierire Skorupski che per due volte abbassa la saracinesca in quelle che sono le ultime emozioni di un primo tempo pimpante.

Secondo tempo

Riparte come aveva concluso l'Aston Villa che va vicinissima al vantaggio al 48': su una punizione Konsa compie una ottima sponda aerea per Bailey che di prima intenzione calcia di pochissimo a lato sul secondo palo lasciando fermo Skorupski che non sarebbe potuto intervenire.

Passano i padroni di casa al 55' nel modo più rocambolesco: punizione da posizione defilata battuta con una traiettoria micidiale da McGinn che, pur non essendo stata toccata da nessuno, termina in rete sul secondo palo ingannando Skorupski che decide di non intervenire. Dopo l'esultanza del capitano, il direttore di gara convalida a seguito di un check da parte del Var su un eventuale tocco di mano non ravvisato dalla tecnologia.

Raddoppia l'Aston villa con Duran al 64'. Rogers scappa sulla sinistra e crossa sul primo palo dove il colombiano taglia benissimo e, anticipando Lucumì, in spaccata insacca sul legno lontano. Gli inglesi raddoppiano in appena nove minuti e indirizzano la partita andando a tagliare le gambe nel momento in cui il Bologna stava organizzando la sua reazione.

Felsinei vicini al gol che poteva riaprire il match all'86' con Beukema che centra in pieno il palo di testa su un bel caldio d'angolo battuto sul primo palo magistralmente da Lykogiannis. L'olandese ruba il tempo ai difensori inglesi e stacca imperiosamente ma il legno gli dice di no.

L'Aston Villa va vicina al terzo gol sia al 90' che al 93' ma per due volte Skorupski si supera e dice di no, con due interventi miracolosi: prima una uscita bassa impedisce a Ramsey di ribattere a rete, poi sempre contro l'inglese involato a rete e solo, il portiere polacco salva tutto col piede destro impedendo che il passivo diventi più pesante in quelle che sono le ultime emozioni di una seconda frazione dominata dai padroni di casa.

Il tabellino

ASTON VILLA (4-2-3-1): Emiliano Martinez; Konsa, Diego Carlos, Pau Torres, Maatsen; Onana (46' Barkley), Tielemans (78' Kamara); McGinn (67' Philogene), Rogers, Bailey (66' Ramsey); Duran (66' Watkins). Allenatore: Unai Emery

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Lykogiannis (67' Moro); Fabbian, Freuler, Urbanski; Orsolini (46' Odgaard), Dallinga (67' Castro), Ndoye (77' Iling Junior).

: Vincenzo Italiano: 55' McGinn (AV), 64' Duran (AV): Orsolini (B), Posch (B), Lykogiannis (B), Barkley (AV), Freuler (B): Joao Pinheiro (Portogallo)