Botafogo, esonerato il figlio di Ancelotti

È durata soltanto cinque mesi l'avventura di Davide Ancelotti sulla panchina del Botafogo, squadra di Rio de Janeiro. Il tecnico 36enne figlio di Carlo Ancelotti, alla sua prima esperienza come allenatore di club, paga un campionato deludente frutto del sesto posto a 16 punti di distacco dai campioni del Flamengo, l'eliminazione dalla Coppa Libertadores agli ottavi di finale ma anche divergenze di vedute con la dirigenza.

La nota del club

" La decisione è stata presa dopo gli incontri di mercoledì - spiega il club brasiliano con una nota -. Il Club ringrazia Ancelotti per la sua professionalità e il suo impegno durante il periodo in cui ha guidato la squadra e ha fatto parte della famiglia Botafogo augurandogli successo nelle sfide future". Anche il preparatore atletico Luca Guerra e gli assistenti Luis Tevenet e Andrew Mangan lasciano l'incarico.

Cosa è successo

L'esonero non era nell'aria visto l'ottimo finale di stagione con cinque vittorie e cinque pareggi nelle ultime 10 gare. L'esonero, come rileva la Gazzetta dello sport, potrebbe essere attribuibile a possibili divergenze su come programmare la prossima stagione e il ruolo del preparatore atletico Guerra con il quale Davide Ancelotti era intenzionato a continuare ad avere nel suo staff. Proprio qui sarebbe avvenuta la rottura: il quotidiano brasiliano O Globo ha sottolineato anche l'elevato numero di infortuni muscolari nell'arco della stagione, da qui la scelta della società che avrebbe voluto cambiarlo.

Le esperienze di Davide Ancelotti

Davide Ancelotti era arrivato al club di Rio de Janeiro dopo che il proprietario del Botafogo, John Textor, aveva licenziato Renato Paiva a seguito dell'eliminazione della squadra agli ottavi di finale del mondiale per Club. L'italiano ha lavorato per oltre un decennio al fianco del padre in diversi ruoli al Bayern Monaco, Napoli, Everton e Real Madrid.

Dopo il licenziamento Davide torna subito a far parte dello staff di Carlo Ancelotti nella Nazionale brasiliana. All'inizio della sua carriera, invece, Davide è stato preparatore atletico in grandi club come il Paris Saint-Germain e il Real Madrid.