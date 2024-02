Bufera in Spagna, fallo laterale con molestia. Ocampos: "Tifoso mi ha toccato il sedere..."

Le ultime tre lettere della sua squadra del cuore - Rayo Vallecano - non giustificano certo il gesto del baby tifoso della terza squadra di Madrid: dito in tackle scivolato sul sedere di un giocatore avversario pronto a battere un fallo laterale. Descrivere la scena a parole non rende al meglio l`azione che invece, ammirata in video, esalta ogni minimo dettaglio; ragion per cui vi rimandiamo ai 5 secondi del filmino da ieri cliccatissimo in rete. Sui campi di calcio (e sugli spalti) eravamo abituati a vedere di tutto di più, ma una realtà «endoscopica» di tal fatta ci mancava.

La lacuna è stata ora colmata, nella 13esima giornata del campionato spagnolo di Primera Division, grazie all`impertinenza di un fan del Rayo Vallecano che si è spinto oltre ogni limite, arrivato lì dove nessuno dovrebbe avere accesso. Vittima dell`impresa proibita l`argentino del Siviglia, Lucas Ocampos (ex Genoa e Milan) che dopo aver subito l`oscena «invasione di Ocampos» ha lanciato un`occhiataccia al ragazzino maleducato richiamando l`attenzione dell`arbitro, impossibilitato però da regolamento ad ammonire o espellere il giovane villano. Ma la cosa non poteva finire lì. E infatti il Siviglia ha immediatamente emesso un comunicato di fuoco: «Il Siviglia FC si rammarica profondamente dell'incidente accaduto questo lunedì nella partita contro il Rayo Vallecano, in cui il nostro giocatore Lucas Ocampos ha subito un gesto osceno e del tutto inappropriato da parte di un tifoso locale.

Il Siviglia FC spera che vengano prese le misure adeguate affinché tali comportamenti non si ripetano su un campo di calcio, e questo è stato trasferito alla Liga. Questi gesti e comportamenti non dovrebbero essere consentiti nella nostra competizione se aspiriamo ad essere il miglior campionato del mondo». Nessuna reazione al contrario da parte del Rayo Vallecano che, piuttosto che assumersi le proprie responsabilità, ha preferito nascondersi dietro un dito. A bocce ferme Ocampos è tornato sull`incresciosa vicenda: «Le immagini sono di dominio pubblico. Spero che la Liga affronti la cosa sul serio, così come tratta gli episodi di razzismo e situazioni simili. Non ho reagito. Se fosse accaduto nel calcio femminile, non so cosa sarebbe successo...». E qui la memoria non può che andare allo scandalo 2023 del bacio «rubato» alla calciatrice della nazionale iberica, Jenni Hermoso. da parte dell`ex presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales. Fu un casino mondiale.

Ma torniamo alla partita Rayo Vallecano-Siviglia. Per la cronaca il Siviglia di Ocampos ha vinto (2-1) in trasferta: tre punti d`oro che però non hanno mutato la posizione imbarazzante che il Sevilla occupa in zona retrocessione.

