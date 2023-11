Bufera su Traoré del Milan: condivide una storia su Instagram ma non legge cosa c'è scritto

Chaka Traorè ha commesso una gaffe con Stefano Pioli: il giovane classe 2004 ha condiviso condivide una storia su Instagram senza leggere il contenuto, dopo di che l’ha subito rimossa.

Nella notte che allontana definitivamente la qualificazione agli ottavi, a meno di clamorosi colpi di scena nell'ultima giornata, Traoré può festeggiare il suo esordio assoluto in Champions League. Il giovane rossonero è entrato in campo al 77' al posto di Samuel Chukwueze, l'autore del gol del momentaneo pareggio rossonero.

Per l'ivoriano si tratta dei primi minuti con la prima squadra e, nonostante la sconfitta, ha voluto lasciare una traccia sui social di un momento di sicuro indimenticabile per la sua carriera. Il classe 2004 ha pubblicato alcune stories su Instagram con le foto del suo esordio e ha ricondiviso quanti lo avevano taggato. Tra le varie foto però si nascondeva un clamoroso tranello. Traoré ne ha condivisa una senza leggere il contenuto e in questa storia c'era un attacco a Pioli netto e chiaro. "Sempre con voi ma il pelato e il suo staff devono stare lontano dal mio Milan" : questo era il contenuto del messaggio ricondiviso dal calciatore.

Una volta accortosi dell'errore l'ha subito rimosso ma, come prevedibile, sui social sono cominciati a girare tantissimi screenshot del "fattaccio". A quel punto in molti hanno pensato ad un attacco al suo allenatore ma al di là delle ricostruzioni superficiali la versione più facile sembra un'altra. Il ragazzo ha condiviso, senza soffermarsi troppo, tutte le stories dove era stato taggato, incluso questo messaggio poco benevolo nei confronti dell'allenatore rossonero. Sicuramente Traoré non immaginava di chiudere così la serata del suo esordio con la prima squadra ma come lezione la prossima volta eviterà di incappare in errori o gaffe in maniera inconsapevole.

Intanto dopo la sconfitta per 3-1 con il Borussia Dortmund crescono i malumori intorno a Pioli. La società lo ha confermato ma Gerry Cardinale, che era presente al Meazza per l'ultima in casa del girone, non si aspettava una situazione del genere. Il principale indiziato per il rendimento della squadra è Pioli ma, ad oggi, non ci sono segnali di esonero immediato perché resta l'obiettivo di arrivare tra le prime 4 in campionato e perché mancano vere alternative in questo momento.

Allo stesso tempo, però la dirigenza è molto scontenta per i risultati della squadra e soprattutto per i numerosi infortuni di questo inizio stagione, che stanno falcidiando la rosa. Il tecnico ha parlato di un confronto nei corridoi dello stadio come avviene dopo tutte le partite ma è probabile che nelle prossime ore possa esserci un altro vertice per capire in che modo rimettere sui binari la squadra. Di sicuro al Milan sono tutti sotto osservazione. Pioli per primo.