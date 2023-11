Champions, colpo Dortmund a San Siro: il Milan scivola all'ultimo posto nel girone

Il Milan cade 1-3 a San Siro contro il Borussia Dortmund, nella sfida del Gruppo F valida per la penultima giornata di Champions League. Una sconfitta che allontana quasi definitivamente le chance di qualificazione, in un match che ha visto i rossoneri lottare con coraggio ma alla fine soccombere dinanzi ad episodi sfortunati e al cinismo dei tedeschi, bravi a sfruttare le loro armi offensive.

Nei primi minuti succede di tutto. Dopo un inizio incoraggiante, al 6' Olivier Giroud si fa parare un rigore dal portiere Kobel. Subito dopo il Borussia passa in vantaggio grazie ad un tiro dagli undici metri del capitano Marco Reus. I rossoneri sbandano ma trovano la rete del pareggio con una giocata di Samuel Chukwueze.

Nella ripresa la squadra di Pioli riparte all'attacco ma un altro episodio sfortunato condiziona la gara dei rossoneri. Si fa male Malick Thiaw (infortunio muscolare), senza alternative al centro della difesa ci va Krunic. I tedeschi sono letali quando ripartono e in dieci minuti vanno a segno prima con Bynoe-Gittens e poi con il neo entrato Karim Adeyemi (con la complicità di Maignan).

Nell'altro match del girone, finisce 1-1 al Parco dei Principi tra Paris Saint-Germain e Newcastle. Inglesi in vantaggio nel primo tempo con un gol di Isak, pareggia in pieno recupero Mbappé su rigore. Borussia già qualificato con 10 punti, poi Newcastle 7, Psg 7 e Milan 5. Resta un'ultima speranza per i rossoneri: vincere al St James' Park e sperare che la squadra di Luis Enrique perda a Dortmund.

La partita

Pioli schiera Adli al posto di Rebic poi conferma gli undici annunciati. Giroud guida l'attacco affiancato da Chukwueze e Pulisic. Loftus-Cheek tra le linee, Reijnders più arretrato. In difesa Calabria e Theo Hernandez terzini, Thiaw-Tomori centrali. Tra i pali Maignan.

Stesso modulo 4-2-3-1 per Terzic con Fullkrug centravanti, ai suoi lati Bynoe-Gittens e Malen. Tra le linee Reus. In mediana Emre Can e Sabitzer. In difesa Ryerson e Bensebaini terzini, coppia centrale Hummels e Schlotterbeck. In porta Kobel.

Primo tempo

Il Milan parte subito fortissimo. Al 4' traversone basso di Calabria in mezzo ma prima Chukwueze e poi Giroud mancano l'impatto con la palla a porta vuota. I rossoneri insistono. La conclusione di Chukwueze trova la respinta con un braccio da parte di Schlotterbeck. L'arbitro non ha dubbi e assegna rigore. Dal dischetto Giroud calcia debolmente, respinge in tuffo Kobel. I rossoneri vanno in confusione, Calabria stende ingenuamente Bynoe-Gittens, stavolta è rigore per i tedeschi. L'esecuzione a mezza altezza di Reus è perfetta, Maignan intuisce ma non ci arriva. Trovato il vantaggio i tedeschi prendono fiducia e sono molti insidiosi in ripartenza con le incursioni di Bynoe-Gittens. Al 37' arriva il pareggio rossonero. Chukwueze riceve sulla destra, penetra in area, salta un avversario e calcia con il mancino verso il secondo palo non lasciando scampo a Kobel. In pieno recupero altra occasione per il Milan. Bella palla di Pulisic sul secondo palo per Calabria dimenticato da tutti. Il capitano rossonero di testa non trova lo specchio della porta.

Secondo tempo

I rossoneri continuano a premere. Al 49' cross dalla destra di Calabria con Hummels che tocca di testa per anticipare Giroud ma diventa un assist per Pulisic che in sforbiciata trova Ryerson a salvare tutto. Infortunio muscolare per Thiaw, non avendo altri difensori Pioli mette in campo Krunic. Al 60' Dortmund ancora in vantaggio. Azione in velocità dei tedeschi, Fullkrug pesca in area di rigore Sabitzer che tocca per Bynoe-Gittens. Il giovane inglese lasciato colpevolmente solo con una conclusione chirurgica batte Maignan. Al 69' Fullkrug lavora un ottimo pallone e serve Reus al limite dell'area di rigore, il tedesco pesca Adeyemi che calcia centralmente, Maignan non trattiene, palla in rete. All'86' Milan vicino al gol. Il neo entrato Jovic stacca di testa, la palla si stampa sul palo. I tedeschi rispondono subito. Adeyemi semina il panico nella difesa rossonera, penetra in area di rigore e poi serve Fullkrug che calcia con il destro, spaccando la traversa. Dopo sei minuti di recupero arriva il triplice fishio finale, adesso la qualificazione si complica tremendamente per i rossoneri.

Il tabellino

MILAN (4-2-3-1) - Maignan; Calabria, Thiaw (53' Krunic), Tomori, Theo Hernandez; Adli (77' Jovic), Reijnders; Chukwueze (77' Traoré), Loftus-Cheek, Pulisic; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1) - Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck (56' Ozcan), Bensebaini; Emre Can, Sabitzer; Malen (56' Adeyemi), Reus (79' Brandt), Bynoe-Gittens (66' Wolf); Fullkrug. Allenatore: Edin Terzic

Marcatori: Reus (B) rigore 10', Chukwueze (M) 37', Bynoe-Gittens (B) 59', Adeyemi (B) 69'

Ammoniti: Tomori (M), Emre Can (B)

Note: Giroud fallisce un rigore al 6'

Arbitro: Istvan Kovacs (Romania)