La manovra salvavita in campo: così l'arbitro ha rianimato un calciatore

Bayern Monaco-Mainz, match valevole per il venticinquesimo turno della Bundesliga, la massima serie del campionato di calcio tedesco, sarà ricordato soprattutto per la prontezza del direttore di gara Patrick Ittrich, intervenuto per soccorrere Josuha Guilavogui rimasto a terra privo di sensi dopo un violento contrasto: una manovra, la sua, che ha salvato la vita al centrocampista francese.

La partita che si è disputata lo scorso sabato 9 marzo all'Allianz Arena di Monaco di Baviera non era certo un incontro di cartello, coi campioni di Germania in carica che affrontavano in casa la penultima della classe. Ciò nonostante, vista l'annata decisamente non positiva del Bayern, i tifosi attendevano una prestazione convincente, dato che nelle ultime quattro partite di campionato erano arrivate ben due sconfitte e un pareggio in grado di far precipitare la squadra a –10 dalla capolista Bayer Leverkusen. Il risultato finale di 8-1 per i padroni di casa, per quanto roboante, non è comunque l'immagine che resterà più impressa nelle menti dei tifosi presenti sugli spalti dell'Allianz Arena, che hanno vissuto attimi di angoscia durante il primo tempo dell'incontro.

È il minuto 32 della prima frazione di gioco, quando, dopo aver perso un contrasto a centrocampo con Thomas Muller, Josuha Guilavogui cade a terra nell'allungo e con la testa colpisce fortuitamente il ginocchio sinistro del compagno di squadra Anthony Caci. Il calciatore francese resta fermo a terra privo di sensi, e per fortuna tutti in campo si rendono conto della gravità della situazione.

Mentre compagni di squadra e avversari si dirigono verso il calciatore e fanno ampi gesti alla panchina per sollecitare l'invio dello staff medico del Mainz, l'arbitro Patrick Ittrich entra immediatamente in azione. Dopo aver messo su un lato Guilavogui, il direttore di gara gli estrae la lingua dalla bocca per consentirgli di respirare, e di fatto gli salva la vita.

Per fortuna tutto si è concluso solo con uno spavento, e il 33enne francese ha ripreso conoscenza, anche se è stato costretto per precauzione ad abbandonare il match per recarsi in ospedale a effettuare dei controlli. "Grazie mille per il rapido intervento e per l'aiuto fornito a Patrick Ittrich, ai miei compagni di squadra e ai medici del Mainz!" , ha scritto il centrocampista sui suoi social network.

"Se qualcuno sta lì in quel modo allora devi agire rapidamente" , ha dichiarato l'arbitro eroe. "Ho sperimentato molte situazioni come questa. La lingua era nella parte posteriore della bocca. Nadiem Amiri del Mainz mi ha subito abbracciato perché aveva capito che era una situazione critica", ha concluso.