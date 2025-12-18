C’è chi dice no agli arabi. Maldini ama un solo club

Che fine ha fatto Paolo Maldini? Se lo chiedono in tanti a 2 anni e mezzo dalla fine dell’avventura da dt del Milan.È stato corteggiato più volte dalla Saudi Pro League per un ruolo apicale. Con tanto di stipendio in doppia cifra. Niente da fare. I petroldollari non comprano tutto e tutti. Maldini ha declinato: non si vede in altri club diversi da quello rossonero. Magari tornerà. Non ora. Peccato.
