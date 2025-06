Calcio, cos'è la "regola degli 8 secondi" e perché è stata applicata per la prima volta nel Mondiale per Club

Ascolta ora 00:00 00:00

La novità era stata anticipata prima dell'inizio del Mondiale per Club da Pierluigi Collina, ex arbitro italiano che oggi ricopre l'incarico di presidente del comitato arbitrale della Fifa, e proprio durante la competizione in corso di svolgimento negli Stati Uniti è stata per la prima volta in assoluto applicata dal direttore di gara.

Il fischio da parte del francese Clement Turpin è arrivato nei minuti conclusivi della partita tra Ulsan Hyundai Football Club e Mamelodi Sundowns Football Club, match valevole per la qualificazione della fase a gironi del Gruppo F che si è giocato nell'impianto Inter&Co Stadium di Orlando alle ore 18.00 locali della giornata di ieri, martedì 17 giugno. L'arbitro transalpino ha sanzionato Ronwen William, estremo difensore della squadra sudafricana che alla fine ha vinto l'incontro con il risultato di 1-0: conteggiati gli 8 secondi con le mani, infatti, Turpin ha fatto riprendere il gioco con un calcio d'angolo per i rivali coreani.

Come detto era stato Collina a spiegare in modo dettagliato questa nuova regola, studiata con l'obiettivo dichiarato di impedire le perdite di tempo da parte dei portieri: qualora l'estremo difensore trattenga tra le mani il pallone per un tempo superiore agli 8 secondi, la sua squadra viene sanzionata con un corner in favore degli avversari. In realtà non si tratta di una novità assoluta, dal momento che la Fifa aveva già introdotto nel 2000 una limitazione studiata per punire i portieri che trattenevano il pallone per oltre 6 secondi: la sanzione prevedeva il cartellino giallo e un calcio di punizione indiretto in area di rigore nel punto in cui si era verificata l'infrazione. L'eccessiva severità, con una buona probabilità di gol, ha spesso spinto gli arbitri a essere più di manica larga, per cui non c'è stata mai un'applicazione rigorosa. Ora con questo alleggerimento è probabile che i direttori di gara diventino più fiscali.

Esattamente come accaduto all'82esimo della partita del Mondiale per Club tra Ulsan e Mamelodi Clement, quando il portiere Ronwen William ha abbrancato la sfera e l'ha trattenuta troppo a lungo con lo scopo di rallentare il gioco e allentare il forcing della squadra coreana alla disperata ricerca del gol del

¡LA REGLA DE LOS 8 SEGUNDOS SE APLICA POR PRIMERA VEZ EN EL MUNDIAL DE CLUBES!



El portero tardó en sacar y Turpin, siguiendo el reglamento, lo sancionó con córner en contra @FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/pH0ODfPP7m — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) June 18, 2025

pareggio. Conteggiati gli 8 secondi, Clement Turpin ha segnalato l'infrazione col suo fischietto e indicato la bandierina del calcio d'angolo, applicando per la prima volta in assoluto nella storia del calcio la nuova norma.