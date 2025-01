Calcio e fatturati stellari: Real Madrid sfonda il miliardo, italiane in affanno

Ascolta ora 00:00 00:00

Pazzeschi i fatturati del calcio europeo, pubblicati da Deloitte. Se le squadre italiane reggono la competizione sul campo agonistico, i conti economici rivelano una realtà differente. Il Real Madrid ha superato il fatturato di 1 miliardo (1.045) grazie anche all’investimento per la ristrutturazione del Santiago Bernabeu, lo stadio del passato e del futuro. Nella lista dei “signori” del calcio ci sono nove società inglesi tra le prime venti, il Manchester City fattura 837,8 milioni, lo United 770,6, poi ci sono il Paris St. Germain dei qatarioti a 805,9, il Bayern di Monaco a 765,4, l’altra grande di Spagna, il Barcellona a 760,3.

Le italiane sono nettamente staccate dal vertice, il Milan a 397,6 e l’Inter a 391, godendo di uno stadio, dunque di una bigliettazione, potente e di una città metropoli internazionale, la Juventus perde punti e soldi, slitta a 355,7, stadio “stretto”, specchio di una città ai margini non soltanto geografici e di una gestione contabile disastrosa soltanto se si consideri che vent’anni fa il club bianconero, prima di calciopoli, era al secondo posto europeo per fatturato mentre oggi non riesce ancora a trovare uno sponsor, evento inedito e anche emblematico dello stato delle cose juventine.

Numeri impressionanti che spiegano come, al di là dei risultati ottenuti dalle squadre, alle loro spalle si muovano realtà finanziarie diverse e distanti, relative ad un sistema economico che viaggia a velocità nettamente superiore a quello italiano. Milano litiga per un nuovo stadio, le due romane giocano nell’impianto del Coni, Napoli da anni attende una nuova grande struttura per un popolo che vive soprattutto di football.

I miracoli degli allenatori e dei calciatori sono in contrasto o vengono intossicati dagli errori dei dirigenti. L’Italia del football (ma non soltanto) continua a vivere under performance e la corsa con gli altri club è ad handicap eterno.