Calciomercato, tra colpi e sogni: Calafiori a un passo dall'Arsenal, la Juve stringe per Todibo

- Il Bologna si prepara a salutare Riccardo Calafiori. Il difensore italiano è a un passo dall’Arsenal, che ha fatto l’affondo decisivo dopo giorni in cui il futuro del giocatore sembrava pieno di incertezze. I due club stanno limando gli ultimi dettagli (tra bonus e percentuali) per un’operazione che si aggira sui 50 milioni di euro. Per il calciomercato in entrata vanno avanti i contatti con il Tolosa per Thijs Dallinga, attaccante classe 2000. Si prova a chiudere sotto i 18 milioni di euro.

- La Juventus stringe per Jean-Clair Todibo. Il difensore francese spinge per vestire la maglia bianconera e, mentre in partenza si erano riscontrate diverse difficoltà per la trattativa, ora il Nizza sembra aprire al prestito. Si tratterebbe di un prestito oneroso (7-10 milioni di euro subito, spiega La Gazzetta dello Sport) per un’operazione complessiva da 35 milioni. Segnali incoraggianti per la Vecchia Signora, che spera di piazzare un altro colpo di calciomercato da regalare a mister Motta.

- Nelle scorse settimane erano circolate voci che davano Khvicha Kvaratskhelia ormai lontano dal Napoli, ma ora il georgiano sembra destinato a restare al centro del progetto azzurro. Anche se sullo sfondo si tratta per il rinnovo del contratto.

- Pure l’Inter è alle prese con la questione rinnovo di un giocatore: si tratta di Denzel Dumfries. Per il terzino olandese la trattativa è in stand-by: al momento i nerazzurri non alzano l’offerta e attendono una risposta dal calciatore.

- La Roma continua a essere fiduciosa per Matias Soulé. Il gioiellino classe 2003 della Juventus ha dato ampia disponibilità ai giallorossi, che però devono fare i conti con la concorrenza del Leicester e con la volontà dei bianconeri di non voler scendere sotto i 30 milioni. Gli inglesi potrebbero presto avanzare una nuova offerta e a quel punto bisognerà vedere come si comporterà la Roma: la sensazione è che il club non voglia partecipare ad aste, fiducioso che la volontà del calciatore sia decisiva per sbloccare l’affare.

- Il Milan annuncia che Francesco Camarda ha firmato il suo primo contratto da professionista. Il giovanissimo attaccante, nato nel 2008, continuerà la sua avventura in rossonero fino al 30 giugno 2027.

- Per la Lazio resta viva la pista Giovanni Simeone. I biancocelesti, dopo l’addio di Ciro Immobile, sono alla ricerca di un attaccante. Tra le ipotesi vi è quella dell’attaccante argentino che, non trovando grande spazio nel Napoli, potrebbe decidere di sposare un’avventura da protagonista.

- Il Torino lavora per Robin Gosens. I granata sono fiduciosi di strappare il sì del tedesco dell’Union Berlino. L’esterno sinistro è uno dei principali obiettivi dei piemontesi. Per la difesa si continua a trattare per Albian Hajdari del Lugano: la speranza è di ottenere uno sconto rispetto ai 6 milioni più il 20% sulla futura rivendita.

- Gli occhi di tre squadre di Serie A finiscono su Josip Brekalo. L’attaccante della Fiorentina è al centro delle attenzioni di Parma, Monza e Genoa. Dunque il croato classe ‘98, seppur lontano dai viola, potrebbe continuare a giocare nel massimo campionato italiano.

- Il Genoa prova a farsi trovare preparato in caso di partenza di Mateo Retegui. Sul taccuino ci sono Nikola Krstović del Lecce e M'Bala Nzola della Fiorentina.

