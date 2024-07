Calciomercato, tra colpi e sogni: fatta per Varane al Como, Hummels-Bologna è (quasi) realtà

Ascolta ora 00:00 00:00

- Il Como è pronto a piazzare un super colpo di calciomercato: Raphaël Varane è destinato a firmare un contratto di due anni, valido fino al 30 giugno 2026 e con opzione fino al 2027. Un profilo di esperienza internazionale, che arriva in Serie A da svincolato dopo aver indossato maglie prestigiose come quella del Real Madrid e del Manchester United. Sarà probabilmente questo l’acquisto più importante della sessione estiva in Italia. E sullo sfondo proseguono i contatti con la Juventus per il centrocampista brasiliano Arthur Melo.

- Il Bologna resta in attesa della risposta definitiva di Mats Hummels per trasformare un sogno di calciomercato in realtà. Il difensore tedesco, attualmente svincolato, è in cima alla lista dei desideri dei rossoblu ma al tempo stesso ha anche altre pretendenti alla sua corte. La dirigenza è comunque fiduciosa: stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, il presidente Joey Saputo ha in pugno il calciatore. Nei giorni scorsi per la difesa si era parlato anche di Daniele Rugani (in uscita dalla Juventus) e di Josip Šutalo dell’Ajax.

- La Roma rilancia per Matias Soulé: i giallorossi sono arrivati a 25 milioni di euro più 4 di bonus, ma i bianconeri chiedono dai 30 milioni in su. Inoltre sfuma Youssef En-Nesyri. L’attaccante marocchino del Siviglia ha dato l’ok al Fenerbahçe, facendo così cadere nel vuoto il pressing del club italiano che da giorni contava di fare leva sul gradimento del giocatore. Che alla fine però ha scelto la destinazione turca. A questo punto potrebbe tornare a prendere quota l’opzione Jonathan David: il canadese del Lille potrebbe essere la soluzione per rafforzare il reparto offensivo di mister De Rossi.

- L’Atalanta insiste per Matt O'Riley. I nerazzurri hanno presentato una nuova offerta al Celtic per il centrocampista: Gianluca Di Marzio parla di 17 milioni di euro. In attesa della risposta del club, il classe 2000 ha già aperto al trasferimento in Serie A e ha già trovato una base d’intesa con i bergamaschi.

- La Lazio vuole puntare su Gustav Isaksen, nonostante le richieste dall’estero. Sull’attaccante danese ci sono Feyenoord e Fenerbahçe ma, riferisce Alfredo Pedullà, la volontà dei biancocelesti è quella di scommettere sul 23enne.

- Il Torino prova a inserirsi nella corsa per Daniel Maldini. Sul classe 2001 c’è il forte interesse del Monza, ma allo stato attuale manca l’accordo con il Milan. Per questo i granata potrebbero sgomitare per assicurarsi il ragazzo.

- Il Genoa riflette su Juan Bernat, che in estate lascerà il Paris Saint-Germain. Le perplessità sono legate a una questione di costi che si prospettano decisamente alti rispetto ai parametri dei grifoni. Anche le sue condizioni fisiche destano dubbi. È una strada che si valuta, ma senza fretta e facili entusiasmi. Una destinazione per il difensore spagnolo potrebbe essere anche il Las Palmas.

- Sulle tracce di Mattia De Sciglio potrebbe finire il Monza. Di certo Adriano Galliani lo conosce bene, data la condivisa esperienza nel Milan.

Al momento c’è stato solo un sondaggio, anche perché il terzino non ha ancora chiaro il suo futuro e vuole attendere eventuali ulteriori proposte. Nel frattempo il Monza resta alla finestra anche per Wojciech Szczęsny ma, data la complessità dell’operazione, bisogna portare pazienza.