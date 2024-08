Calciomercato, tra colpi e sogni: Fiorentina-Gudmundsson è realtà, la Juve prepara l'affondo per Nico

Ascolta ora 00:00 00:00

- Dopo settimane di frenesia e trattative serrate, la Fiorentina ha sistemato i dettagli per quello che sarà tra i principali colpi di calciomercato in Italia: è ufficiale l’arrivo di Albert Gudmundsson a titolo di prestito oneroso con diritto di opzione. L’attaccante islandese vestirà la maglia viola. Gianluca Di Marzio parla di un’operazione complessiva da 28,5 milioni di euro: prestito oneroso a 8 milioni, con obbligo di riscatto a determinate condizioni fissato a 17 milioni più 3,5 di bonus.

- L’arrivo di Gudmundsson a Firenze può sbloccare l’assalto della Juventus a Nico Gonzalez. Da tempo i bianconeri corteggiano l’attaccante esterno, per cui i dialoghi con la Fiorentina potrebbero entrare nel vivo a stretto giro: i due club dovranno sedersi al tavolo per provare a strappare l’intesa.

- Ovviamente il Genoa non intende affrontare il prossimo campionato con un buco nel reparto offensivo. La pista Andrea Pinamonti sembrava piena di insidie, ma alla fine una quadra con il Sassuolo è stata trovata e ora l'acquisto dell'attaccante è ufficiale: il 25enne arriva al Grifone a titolo temporaneo con opzione di riscatto.

- Il tira e molla con il Monaco non prometteva nulla di buono, eppure il Milan ha tenuto la presa e si è assicurato Youssouf Fofana. È fatta per l’arrivo del centrocampista francese per 20 milioni di euro più 5 di bonus. Le visite mediche sono previste per sabato; poi il 25enne verrà presentato ufficialmente.

- Il Napoli mette il piede sull’acceleratore e prova a chiudere David Neres per 28 milioni di euro (bonus compresi): i partenopei sperano di sistemare il tutto nel fine settimana per poi accogliere l’attaccante del Benfica nei prossimi giorni. Intanto gli azzurri attendono l’ok del Chelsea per sbloccare l’arrivo di Romelu Lukaku: i Blues non hanno ancora preso posizione sull’offerta da circa 30 milioni di euro per l’attaccante belga. E non si molla la presa per il centrocampista Billy Gilmour: con il Brighton si sta discutendo sui bonus.

- Sono ore di riflessione per Paulo Dybala, che sta valutando l’esperienza con la maglia dell’Al Qadsiah. L’affare sarebbe assai importante dal punto di vista economico, ma l’attaccante argentino non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Intanto i giallorossi sono a un passo da Saud Abdullah Abdulhamid: il laterale difensivo destro dell'Al-Hilal potrebbe sbarcare per circa 2,5 milioni di euro. Si stanno definendo gli ultimi dettagli per far sbarcare il classe ‘99 nella Capitale nei prossimi giorni.

- Dopo la spallata al Napoli, l’Atalanta ufficializza l’acquisto di Marco Brescianini: il centrocampista 24enne arriva dal Frosinone a titolo temporaneo con diritto di opzione e obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni.

- Vanno avanti i contatti tra Udinese e Porto per Nehuén Pérez. Il difensore 24enne è un obiettivo del club portoghese, che prova a dare il benvenuto all’argentino per 15 milioni di euro più bonus.

- Il Torino si prepara

ad accogliere. L’esterno sinistro dell’Ajax, dopo le visite mediche, firmerà un contratto che lo legherà ai granata. Operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro.