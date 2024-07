Calciomercato, tra colpi e sogni: la Juve fa uno "smacco" all'Atalanta, la Roma prepara l'offerta per Soulé

Ascolta ora 00:00 00:00

- La Juventus accelera per Jean-Clair Todibo. L’affare Calafiori (di cui si parlava prima dell’inizio del calciomercato) è saltato e ora i bianconeri sono pronti a passare all’affondo decisivo per il giocatore del Nizza, diventato ormai l’obiettivo principale per il reparto arretrato. L’intesa con il giocatore è stata raggiunta per circa 2 milioni a stagione più bonus legati a obiettivi. Il Nizza attende l’offerta giusta e, spiega La Gazzetta dello Sport, la Vecchia Signora potrebbe offrire delle contropartite per chiudere l’operazione. Le potenziali pedine di scambio potrebbero essere due giovanissimi: Nonge Boende (centrocampista belga classe 2005) o Tarik Muharemovic (difensore bosniaco del 2003).

- Prosegue il duello dell’Atalanta con la Juventus. A partire da Teun Koopmeiners: il centrocampista olandese è il pallino dei piemontesi, che però non vogliono spingersi fino a 60 milioni. Le alte pretese dei nerazzurri rendono complicata la trattativa. E dunque i bianconeri iniziano a valutare alternative. Per Tuttosport tra queste rientra Matt O'Riley, centrocampista del Celtic, su cui i bergamaschi hanno messo gli occhi da tempo. Quello della Juve è un reale interesse o si tratta di un’azione di disturbo per provare a sbloccare l’affare Koop? Sarebbe un colpo gobbo.

- L’Inter si prepara all’assalto per Juan David Cabal. Il colombiano classe 2001 gode dell’apprezzamento dell’intera galassia nerazzurra, dal mister Inzaghi alla dirigenza. Un profilo duttile e che può giocare sia come centrale di difesa sia sulla fascia. L’Hellas Verona potrebbe cederlo per una cifra tra 8 e 10 milioni di euro. La settimana che si è aperta potrebbe essere quella giusta per chiudere l’acquisto.

- Il Milan ha avuto la conferma: Alvaro Morata vuole vestire rossonero. L’attaccante della Spagna ha dato piena disponibilità al ritorno in Italia e dovrebbe sostenere le visite mediche prima delle vacanze. La dirigenza del Diavolo nei prossimi giorni volerà a Madrid per definire l’operazione; bisognerà vedere se verrà pagata subito la clausola da 13 milioni di euro o se si troverà un accordo alternativo.

- Con il passare delle ore la Roma mette a punto la strategia per tentare il colpo Matias Soulé. Il talento argentino della Juventus ha aperto alla destinazione giallorossa e sembra dare priorità a un’esperienza in Serie A. I 25 milioni di euro messi sul piatto dal Leicester non hanno convinto i bianconeri, motivo per cui ora la Roma è pronta a rilanciare per superare la concorrenza: l’idea potrebbe essere quella di pareggiare la cifra inserendo però qualche bonus o una percentuale sulla futura rivendita. Per la porta giallorossa è stato individuato il vice di Svilar: si tratta di Mathew Ryan, l’estremo difensore 32enne svincolato dopo aver militato nell'Az Alkmaar.

- La Lazio dà ufficialmente il benvenuto a Nuno Albertino Varela Tavares: il difensore arriva dall’Arsenal in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di particolari condizioni sportive.

- Il Torino si muove dopo aver salutato Buongiorno, Ricardo Rodriguez e Djidji. È fatta per l’arrivo di Saul Coco, difensore classe ‘99 del Las Palmas, che domani sosterrà le visite mediche. Operazione da 7,5 milioni di euro più 2 di bonus. Sul calciatore c’era anche il Siviglia. I granata hanno inoltre avviato i contatti per Albian Hajdari, difensore classe 2003 del Lugano.

- Il Cagliari saluta Ibrahim Sulemana. Il centrocampista ghanese è a un passo dall’Atalanta per il trasferimento a titolo definitivo. Affare da circa 7-8 milioni di euro, che prevede anche il prestito di Michel Adopo (centrocampista del 2000) per una stagione con la maglia dei sardi.

- Il Parma piazza un colpo in entrata: si tratta di Zion Suzuki, portiere giapponese del Sint-Truiden.

Operazione da 7,5 milioni di euro più 2,5 a cui si aggiunge il 10% sulla futura rivendita.

- In settimana il Como dovrebbe incontrare il Betis per provare a portare a casa Rodri Sanchez, trequartista classe 2000.