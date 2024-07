Calciomercato, tra colpi e sogni: Juve su Galeno, il Milan rivoluziona la difesa, la Roma pesca dalla Svezia

Ascolta ora 00:00 00:00

- Il calciomercato del Milan entra nel vivo. Al momento le attenzioni sono riservate alla difesa: per Strahinja Pavlović del Salisburgo c’è fiducia, ma in lista ci sono altri due nomi da cui i rossoneri potrebbero pescare per puntellare il reparto arretrato qualora dovesse partire Malick Thiaw: sul centrale tedesco c’è il forte interesse del Newcastle, che però dovrebbe sborsare circa 40 milioni. In caso di cessione del classe 2001 la dirigenza del Diavolo potrebbe lavorare sui sostituti: secondo La Gazzetta dello Sport, i potenziali innesti sarebbero Igor del Brighton o Jhon Lucumí del Bologna. Aumenta la fiducia per Emerson Royal del Tottenham, mentre l’affare Youssouf Fofana si complica: la concorrenza fa lievitare la cifra richiesta dal Monaco. Si continua a lavorare per Adrien Rabiot e Lazar Samardžić.

- Il futuro di Matias Soulé si fa sempre più fitto di incognite. Il talento classe 2003 ha aperto alla Roma, che però non è ancora riuscita a trovare l’intesa con la Juventus. Lo stallo impedisce ai bianconeri di fare cassa e, di conseguenza, di incrementare il budget per tentare l’affondo decisivo per Teun Koopmeiners dell’Atalanta. Il domino, per adesso, non parte.

- La Roma si prepara a dare il benvenuto a Samuel Dahl, atteso venerdì nella Capitale. L’operazione per il terzino del Djurgårdens ammonta a 4 milioni di euro. I giallorossi provano un tentativo in extremis per Artem Dovbyk del Girona, su cui però l’Atletico Madrid è in netto vantaggio: si proverà a capire se ci sono i margini per inserirsi.

- Aleksej Mirančuk è a un passo dall’addio dall’Atalanta. La trattativa con l’Atlanta United è in chiusura: nel giro di 48 ore dovrebbero essere limitati tutti i dettagli.

- La Juventus si avvicina a Wenderson Galeno. La sua clausola da 60 milioni di euro sarebbe un grande ostacolo, ma per convincere il Porto (che vuole fare cassa a stretto giro) potrebbero bastare anche meno di 40. Magari sui 30-35 milioni più bonus. Occhio alle uscite: lo Stoccarda e il Bournemouth hanno messo gli occhi su Dean Huijsen, gioiellino classe 2005. Ma il ragazzo vuole riflettere e attendere eventuali destinazioni più prestigiose.

- L’Inter incassa il “sì” di Jakub Kiwior. Il difensore polacco è uno dei principali obiettivi dei nerazzurri, che però ora devono sedersi al tavolo delle trattative con l’Arsenal: il club italiano non sembra intenzionato a spendere oltre 25 milioni di euro, motivo per cui si resta in attesa di una soluzione che possa accontentare entrambe le parti. Dopo giorni di forti incertezze, filtra ottimismo per il rinnovo di Denzel Dumfries.

- Il Napoli è molto attivo sul fronte delle uscite. L’avventura di Jesper Lindstrøm in azzurro è al capolinea: il centrocampista danese è a un passo dall’Everton. Gianluca Di Marzio parla di un prestito oneroso a 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 22. Anche Leo Skiri Østigård è pronto a lasciare i partenopei: il difensore norvegese si trasferirà al Rennes a titolo definitivo per 7 milioni di euro.

- La Fiorentina punta a chiudere per Andrea Colpani a stretto giro. In settimana è previsto quello che potrebbe essere l’incontro decisivo con il Monza: si riuscirà a trovare la quadra con la formula del prestito con obbligo senza vincoli aggiuntivi? Gli occhi dei viola restano anche su Sandi Lovric, ma la distanza tra domanda e offerta per il centrocampista dell’Udinese è di circa 6 milioni di euro. Si monitora anche Cesare Casadei, fermo restando che con il Chelsea non c’è l’accordo per il centrocampista classe 2003.

- Ora è ufficiale: Dailon Rocha Livramento è un nuovo giocatore dell’Hellas Verona. L’attaccante del 2001, che arriva dal Maastrichtse, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028.

- Continuano a suonare sirene italiane per Angelo Ogbonna. Il difensore italiano, svincolato dopo l’esperienza al West Ham, gode dell’interesse di alcune squadre di Serie A. Nei giorni scorsi si è parlato di Fiorentina e Bologna ma, aggiunge il Corriere dello Sport, sul 36enne c’è anche l’Empoli.

- Il Marsiglia prende tempo per Pau Lopez e allora il Como, dopo l’arrivo di Pepe Reina tra i pali,

inizia a muoversi su altri fronti per completare il reparto: l’ultima ipotesi porta adella Sampdoria. Per il centrocampo la neopromossa pensa adel Frosinone.