Calciomercato, tra colpi e sogni: la lezione delle neopromosse alle big a suon di concretezza

Il campionato di Serie A non si nutre solamente delle big ma si arricchisce anche delle sorprese che spesso riservano le cosiddette "minori". Lo stesso concetto può essere applicato a questa sessione estiva di calciomercato, in cui specialmente le neopromosse hanno dato una lezione ai tradizionali club che da sempre militano nella massima serie. Un esempio di concretezza: niente tormentoni infiniti che sfociano in telenovele, ma solo rapida volontà di chiudere un obiettivo senza perdersi in giri immensi. D'altronde Como, Parma e Venezia fino a questo momento si sono mosse all'insegna di un principio fondamentale: il pragmatismo.

Il calciomercato da big del Como

A spiccare è senza dubbio il Como, che fin da subito aveva dato l'impressione di avere tutte le carte in regola per affermarsi tra le protagoniste indiscusse del calciomercato italiano. E, a pochi giorni dalla chiusura delle trattative in Italia, non ha deluso le aspettative. Il colpo stellare messo a segno corrisponde a Raphael Varane: il difensore francese, che nella scorsa stagione ha indossato la maglia del Manchester United, ha firmato un contratto di due anni con opzione di prolungamento.

Il 31enne è consderato tra i migliori difensori della sua generazione e può vantare una bacheca da invidia: ha vinto tre titoli de La Liga e quattro Champions League durante la sua esperienza al Real Madrid. Vincitore della Coppa del Mondo 2018, è stato tra i principali profili che ha consentito allo United di portare a casa i suoi primi trofei importanti in sei anni, sollevando prima la Carabao Cup 2023 e poi la FA Cup 2024 allo stadio di Wembley. L'affare è la dimostrazione dell'alto livello di ambizione del Como, che potrà crescere dentro e fuori dal campo con un innesto internazionale.

Lo stesso si può dire per la porta. Anche quello di Pepe Reina, ingaggiato fino al giugno del 2025, è un acquisto che si muove sulla linea dell'esperienza: a parlare sono le sue avventure con Barcellona, Villarreal, Liverpool, Napoli, Bayern Monaco, Milan, Aston Villa e Lazio. Senza dimenticare i numeri: è stato nominato 3 volte miglior portiere della Premier League e ha totalizzato 36 presenze con la Nazionale spagnola, con cui ha partecipato alle cavalcate vincenti del Mondiale del 2010 e degli Europei del 2008 e del 2012.

Pure sul fronte offensivo il Como è riuscito a stupire tutti, assicurandosi le prestazioni sportive di Andrea Belotti. L'attaccante, che nel 2015 è arrivato al Torino, è diventato l'ottavo miglior marcatore granata di tutti i tempi. Poi è approdato alla Roma nel 2022 e lo scorso hanno ha militato nella Fiorentina. Ora metterà a disposizione la sua esperienza - maturata anche nella Nazionale italiana vincitrice di Euro 2020 - per regalare ai tifosi biancoblu una stagione entusiasmante.

La "strategia silenziosa" del Parma

Le sue mosse sul calciomercato non hanno occupato le prime pagine dei quotidiani sportivi, eppure il Parma è riuscito a piazzare diversi colpi tutt'altro che scontati per una neopromossa. A partire da Pontus Almqvist, arrivato a titolo definitivo. L'attaccante svedese classe '99 metterà al servizio di mister Pecchia tecnica e talento; inoltre - grazie all'esperienza con il Lecce - conosce già il calcio italiano. Nella scorsa stagione ha messo a segno 3 gol e ha collezionato 32 presenze tra campionato e Coppa Italia: si è imposto tra coloro che hanno creato maggiori occasioni, centrato almeno 10 volte lo specchio della porta ed effettuato dribbling.

Un altro calciatore in grado di abbinare la giovane età al talento è Matteo Cancellieri, prelevato a titolo temporaneo con diritto di riscatto dalla Lazio. L'attaccante esterno di piede mancino - nato nel 2002 - è giunto nel Settore Giovanile della Roma a 8 anni e nelle ultime tre annate di Serie A ha indossato le casacche di Hellas Verona, Lazio ed Empoli per un totale di 68 presenze. Rapidità, velocità e dribbling rappresentano un mix di qualità che fanno di lui uno dei ragazzi più promettenti della nostra massima categoria. Può vantare anche le avventure nella Nazionale Under 17 e Under 21, a cui è seguito il debutto nella Nazionale maggiore guidata da Roberto Mancini.

Tra i pali si può contare su un profilo internazionale: si tratta del 21enne Zion Suzuki, acquistato a titolo definitivo dal Sint-Truidense Voetbalvereniging. Nell'ultima stagione in Jupiler Pro League ha disputato 32 presenze. Anche in questo caso si parla di esperienza (in Giappone e in Belgio) nonostante la giovane età: una conferma è stata la trattativa lunga e complessa, visto che sull'estremo difensore erano finiti gli occhi di diverse squadre.

Le mosse oculate del Venezia

Nonostante le disponibilità economiche inferiori rispetto alle altre squadre, il Venezia sta portando avanti un calciomercato oculato. Acquisti mirati per puntellare la rosa e rafforzare i reparti. Come ad esempio Gaetano Oristanio, acquistato a titolo definitivo dall'Inter. Il trequartista 21enne, cresciuto nelle giovanili nerazzurre, di recente ha fatto il proprio debutto nel massimo campionato italiano con la maglia del Cagliari: con i sardi ha disputato 27 partite tra Serie A e Coppa Italia, totalizzando 2 goal e 1 assist. Nelle due annate con il Volendam ha totalizzato 62 partite, condite da 8 reti e 4 assist. Con la maglia della Nazionale italiana è stato protagonista dall'Under 17 fino all'Under 21, disputando 34 partite ufficiali impreziosite da 7 gol.

Sempre dall'Inter arriva, a titolo temporaneo fino al termine della stagione, Filip Stankovic. Il portiere classe 2002 lo scorso anno ha difeso la porta della Sampdoria, collezionando 38 presenze e riuscendo a mentenere la porta inviolata per 8 gare. A livello internazionale è sceso in campo 11 volte con le Nazionali giovanili serbe.

Un altro innesto assai utile è quello di Alfred Duncan. Il centrocampista ghanese ha militato nel Livorno, nella Sampdoria, nel Sassuolo, nel Cagliari e nella Fiorentina.

I numeri testimoniano la sua esperienza nel campionato italiano: 304 presenze con 14 gol e 17 assist in Serie A. Ha detto la sua pure a livello internazionale, con 8 presenze in Conference League e 5 tra qualificazioni e fase finale di Europa League. Per 10 volte ha vestito la maglia della Nazionale maggiore del Ghana.