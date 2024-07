Calciomercato, tra colpi e sogni: l'offerta della Roma tenta la Juve, il Milan stringe per Samardžić

Ascolta ora 00:00 00:00

- La Juventus lavora per un tris di arrivi in ottica calciomercato. A partire dalla difesa, con Jean Clair Todibo che è il nome in cima alla lista dei desideri per il reparto: l’ok del centrale non è affatto un problema, ma 40 milioni di euro potrebbero essere troppi e quindi si proverà a strappare dal Nizza un prestito con riscatto. Le alternative sono Maxence Lacroix (Wolfsburg), Clément Langlet (Barcellona) e Jakub Kiwior (Arsenal). Per il centrocampo il sogno resta Teun Koopmeiners, ma la distanza tra domanda dell’Atalanta e offerta è ancora troppo netta. La pista non verrà comunque abbandonata: il direttore sportivo Giuntoli cercherà un compromesso. Per l’attacco c’è l’ipotesi Wenderson Galeno, per cui potrebbero servire tra i 30 e i 40 milioni: a spingere per l’arrivo dell’esterno brasiliano - spiega La Gazzetta dello Sport - potrebbe essere la necessità del Porto di fare cassa in tempi brevi.

- Resta vivo l’interesse del Milan per Youssouf Fofana. Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, i rossoneri hanno presentato un’offerta da 12 milioni di euro più bonus al Monaco per il centrocampista francese a fronte di una richiesta di 18 milioni. La distanza si sta riducendo e la speranza è di portare Fofana a disposizione di mister Fonseca già la prossima settimana. Nel frattempo proseguono i contatti con il Salisburgo per il difensore serbo Strahinja Pavlović; inoltre a breve è previsto un incontro con il papà di Lazar Samardžić per poi sedersi al tavolo delle trattative con l’Udinese. Ufficiale l’arrivo di Alvaro Morata: indosserà la maglia numero 7.

- La Roma passa alle cose formali per Matias Soulé. I giallorossi hanno presentato una prima offerta ufficiale per il talentino classe 2003 della Juventus: l’ok del calciatore c’è già, mentre ora bisogna convincere i bianconeri ad accettare la proposta da 26 milioni di euro tra parte fissa e bonus (ma non è da escludere che si possa salire fino a 30 milioni).

- La Lazio non smette di seguire Armand Laurienté. L’attaccante francese del Sassuolo è un obiettivo concreto: i contatti con l’entourage del calciatore vanno avanti e nelle prossime ore si punta a una trattativa diretta con i neroverdi. Ufficiale l’addio di Ciro Immobile: è del Besiktas.

- Il Napoli si prepara a salutare Jesper Lindstrøm. Gli azzurri hanno raggiunto un accordo con l’Everton per un prestito oneroso con diritto di riscatto; ora il centrocampista danese deve trovare l’intesa con gli inglesi.

- La Fiorentina è tra le squadre più attive in questa sessione estiva di calciomercato. I nomi messi nel mirino sono principalmente due: Andrea Colpani (centrocampista del Monza) e Sandi Lovrić dell’Udinese. Nelle prossime ore sono in programma appuntamenti e contatti su entrambi i fronti. I viola hanno ufficializzato l’arrivo di Marin Pongračić: il difensore arriva a titolo definitivo dal Lecce.

- Il Monza monitora la situazione Stefano Sensi. Ieri sera il calciatore è stato a cena con l’amministratore delegato Adriano Galliani, che spera di ingaggiare il centrocampista svincolato.

- Il Torino sceglie Alberto Paleari come vice di Vanja Milinković-Savić. I granata hanno ufficializzato l’arrivo del portiere dal Benevento: operazione a titolo definitivo, contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione per la stagione successiva.

- Il Genoa, dopo il passaggio di Josep Martinez all'Inter, si muove per trovare il sostituto tra i pali.

Al momento si sta guardando con particolare interessare a una possibile soluzione in Italia: si fanno i nomi didell'Udinese, didell'Atalanta e didella Fiorentina.

- L’Empoli ufficializza l’arrivo di Devis Estiven Vásquez Llach. Il portiere colombiano del Milan è stato acquistato a titolo temporaneo con diritto di opzione.