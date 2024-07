Calciomercato, tra colpi e sogni: Lukaku-Napoli e Osimhen-PSG, può partire il domino

Ascolta ora 00:00 00:00

- Quella che si apre domani potrebbe essere la settimana chiave del calciomercato. Il Napoli può vantare un accordo di massima con Romelu Lukaku per un contratto triennale da 6 milioni di euro più bonus. Il problema però resta sempre lo stesso: intavolare la trattativa con il Chelsea, considerando che gli azzurri vorrebbero chiudere per una cifra inferiore rispetto ai 35 milioni più bonus. Anche sul fronte Victor Osimhen saranno giorni caldissimi: il Paris Saint-Germain proverà a stringere per assicurarsi l’attaccante nigeriano.

- La Juventus vuole piazzare altri colpi in entrata, consapevole che però bisogna disporre di un budget tutt’altro che basso. Per questo i bianconeri puntano a incassare circa 60 milioni di euro dalle eventuali cessioni dei giovanissimi Matias Soulé (su cui ci sono Roma e Leicester) e Dean Huijsen (che gode del forte interesse di Stoccarda e Wolfsburg). Quel bottino potrebbe poi essere utilizzato per chiudere due colpi: Jean-Clair Todibo dal Nizza per la difesa e Teun Koopmeiners dall’Atalanta per il centrocampo.

- Nella testa di Strahinja Pavlović c’è solo il Milan. Il difensore serbo del Salisburgo vuole sposare la causa rossonera. La dirigenza del Diavolo non ha fretta e vuole prendersi tutto il tempo necessario ma, forte della volontà del ragazzo, l’operazione potrebbe essere chiusa nel giro di qualche giorno con un’offerta che tenti gli austriaci. Proseguono i contatti per Youssouf Fofana del Monaco e per Lazar Samardzic dell’Udinese. In uscita occhio a Tommaso Pobega, che potrebbe essere la pedina di scambio per arrivare al giocatore bianconero.

- L’ultima idea in casa Inter è Robert Renan. Il difensore mancino dello Zenit - in prestito all'Internacional in Brasile - piace ai nerazzurri, ma la clausola da 26 milioni è un ostacolo. Per questo si guarda anche altrove e sul taccuino figurano pure Jakub Kiwior dell’Arsenal e Johan Vásquez del Genoa.

- Il Bologna risponde subito all’addio di Joshua Zirkzee. I rossoblu hanno raggiunto un accordo con il Tolosa per Thijs Dallinga: l’attaccante olandese classe 2000 arriva per 15 milioni di euro più bonus.

- La Roma tiene il piede sull’acceleratore e, continuando a sperare che si sblocchi definitivamente l’affare Matias Soulé, lavora ancora in entrata. Per la difesa è tornata di moda l’ipotesi Samuel Dahl, svedese del Djurgården: si potrebbe chiudere presto tra i 4 e i 5 milioni di euro. Per l’attacco in pole c’è ancora Alexander Sørloth, ma sedersi al tavolo delle trattative con il Villareal per strappare il via libera a costi contenuti (magari sotto i 30 milioni) sarà assai difficile.

- Armand Laurienté apre alla Lazio. I biancocelesti hanno raggiunto un accordo di base con l’esterno francese del ‘98, mentre manca l’intesa con il Sassuolo: la forbice tra domanda e offerta si è ridotta a circa 5 milioni di euro. La distanza non è ampia e nei prossimi giorni si proverà a colmarla con una soluzione in grado di soddisfare entrambe le parti.

- La Fiorentina pensa ad Angelo Ogbonna. A riferirlo è il Corriere dello Sport, secondo cui i viola potrebbero scommettere sul difensore italiano 36enne svincolato dopo l'ultima esperienza al West Ham.

- È fatta per l’arrivo di Che Adams al Torino: l’ex Southampton vestirò granata a parametro zero.

- Il Como ha fatto un sondaggio

per. Tuttavia - spiega Gianluca Di Marzio - la strada non è priva di ostacoli, a partire dall’alto ingaggio del centrocampista brasiliano. Sul giocatore ci sono anche Everton e Leicester City.