Calciomercato, tra colpi e sogni: Lukaku spinge per il Napoli, la Juve pesca in Serie A per il vice-Vlahovic

- Romelu Lukaku è sempre più lontano dal Chelsea e, di conseguenza, il Napoli spera di abbracciarlo presto. L’attaccante belga è stato escluso dalla lista dei convocati dei Blues per la tournée negli Stati Uniti, un ulteriore passo che potrebbe spingerlo in casa azzurra. Ma i partenopei devono fare i conti con lo stallo legato all’uscita di Victor Osimhen: il Paris Saint-Germain è in prima linea per l’attaccante nigeriano, ma non è ancora arrivata l’offerta in grado di convincere Aurelio De Laurentiis.

- La Juventus continua a sperare in Karim Adeyemi. L’attaccante 22enne ha già dato disponibilità ai bianconeri, ma l’ostacolo è rappresentato dalla posizione del Borussia Dortmund: i tedeschi non vogliono fare sconti e restano fermi sulla richiesta di almeno 40-45 milioni di euro più bonus. Le alternative, spiega La Gazzetta dello Sport, sono principalmente due e portano entrambe in casa Porto: Wenderson Galeno e Francisco Conceição. Inoltre, per il ruolo di vice Dusan Vlahovic, Tuttosport fa due nomi: Giacomo Raspadori del Napoli e Mateo Retegui del Genoa. Due piste che potrebbero scaldarsi nei prossimi giorni.

- In casa Milan suonano sirene inglesi per Malick Thiaw. Il Newcastle, dopo il forte interesse mostrato all’inizio dell’estate, è pronto a tornare sul difensore tedesco: al momento non sono state avanzate offerte ufficiali, ma il gradimento verso il ragazzo si fa sempre più importante. Intanto ieri Gerry Cardinale è arrivato a Milano per una lunga riunione con la dirigenza rossonera alla presenza di Scaroni, Furlani, Ibrahimovic e Moncada: si è parlato - tra le altre cose - di budget da spendere sul calciomercato e della linea strategica. L’intenzione è di puntare sui giovani senza però rinunciare all’esperienza. Con il passare delle ore si avvicina Youssouf Fofana, centrocampista francese del Monaco. In entrata si continua a lavorare anche per Strahinja Pavlović del Salisburgo e Lazar Samardžić dell’Udinese.

- La Roma studia un nuovo rilancio per Matias Soulé e nel frattempo ha messo gli occhi su Lorenz Assignon. Tuttavia, a oggi, non sono ancora arrivate offerte ufficiali al Rennes. Sul giocatore si sta muovendo anche l'Aston Villa.

- Proseguono i contatti del Bologna per Mats Hummels. Il difensore ex Borussia Dortmund è svincolato e i rossoblu, visto l’addio di Riccardo Calafiori, stanno sognando in grande. Nonostante il cauto ottimismo che si respira, l’operazione non può considerarsi chiusa: il tedesco ha aperto alla possibilità di un’esperienza in Serie A, ma non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro. Ufficiale l’arrivo dell’attaccante Thijs Dallinga dal Tolosa.

- La Fiorentina non molla, il Monza resiste: prosegue il braccio di ferro tra i due club per Andrea Colpani. Allo stato attuale ballano circa 5 milioni tra domanda e offerta: in settimana potrebbe esserci un incontro decisivo tra le parti e i viola sperano di assicurarsi il centrocampista classe ‘99.

- Il Torino dà ufficialmente il benvenuto a Ché Adams: l’attaccante di 28 anni ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027.

- L’Hellas Verona si prepara ad accogliere Dailon Rocha Livramento. L’attaccante classe 2000 arriva a titolo definitivo dal Maastricht. Si attendono solo la firma e la relativa ufficialità.

- Ora è ufficiale:è un nuovo giocatore dell’. L’annuncio è arrivato direttamente dai toscani: il difensore arriva dal Nizza a titolo temporaneo, con diritto di opzione.