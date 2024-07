Calciomercato, tra colpi e sogni: maxi offerta del Psg al Napoli, il Monza insiste per Szczęsny

Ascolta ora 00:00 00:00

- Il Corriere dello Sport lancia quella che potrebbe essere la vera bomba del calciomercato: 200 milioni di euro dal Paris Saint-Germain per Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. Mentre il centravanti nigeriano sembra essere più vicino alla partenza, per il georgiano si punta a strappare il rinnovo per blindarlo con il Napoli. E Antonio Conte spera di poter abbracciare presto Romelu Lukaku. Giovanni Di Lorenzo da capitano ha scritto una lettera ai tifosi: “ Nelle ultime settimane il nostro amore è stato un po' ‘scumbinato’. Lo ammetto, mi ha accarezzato l'idea di andar via. Sono dispiaciuto per tutto quello che ci è accaduto, ma, lo ribadisco, è ormai alle spalle. Davanti a me, adesso, vedo solo l'orgoglio di tornare a vestire quei colori che amo, quella fascia, la voglia di mostrare all'Italia la vera forza del nostro Napoli e di rivivere le emozioni da brividi del 2023. Vi aspetto al nostro fianco. Come sempre ”.

- Il Monza da settimane ha un sogno nel cassetto: Wojciech Szczesny. Che, con l’arrivo di Di Gregorio tra i pali della Juventus, è chiamata a una nuova avventura. E gradirebbe restare in Italia. Una suggestione o un imminente realtà? Chissà se Galliani riuscirà nel colpaccio.

- Il Milan viaggia spedito verso Youssouf Fofana. Sono stati positivi i contatti nelle ultime ore con il centrocampista francese e si parla di un’intesa di massima per un contratto di cinque anni, partendo da una base fissa di due milioni e mezzo più bonus. Ma i rossoneri devono ancora raggiungere l’accordo con il Monaco. Comunque il Diavolo conta di chiudere a meno di 25 milioni di euro. Il Milan continua a incrociare le dita per il sì definitivo di Alvaro Morata, magari già da lunedì dopo la finale dell’Europeo. Per la difesa occhi su Pavlovic, ma con il Salisburgo non c’è ancora una trattativa.

- La nuova Juventus di Thiago Motta inizia a prendere forma, con il forte rischio per diversi giocatori di essere tagliati fuori dal progetto e di dover preparare le valigie per volare altrove. La Gazzetta dello Sport fa 6 nomi: Arthur, McKennie, Rugani, Milik, Kostic e De Sciglio. Magari il bottino ricavato dalle uscite potrebbe servire per accelerare e sbloccare l’operazione Teun Koopmeiners dell’Atalanta.

- L’Inter mette nel mirino Jaka Bijol, ma per il difensore sloveno del 1999 c’è concorrenza: in Italia figurano Bologna e Atalanta, mentre all’estero ci stanno facendo un pensierino Wolfsburg e Stoccarda.

- Il Bologna non molla Fotis Ioannidis, attaccante del Panathinaikos. L’intesa con il club greco non c’è ancora, anche perché la valutazione di circa 25 milioni non è indifferente. Ma a stretto giro si proverà a fare un ultimo tentativo in grado di accontentare entrambe le parti. Per la difesa si guarda a Sinaly Diomandé del Lione, mentre proseguono i contatti con l’Arsenal che è in pole per Calafiori.

- La Fiorentina accelera per Kristian Thorstvedt. Vanno ancora limati alcuni dettagli con il Sassuolo, ma la sensazione è che il centrocampista norvegese possa vestire viola da un momento all’altro.

- Il Lecce si prepara a una cessione importante: il difensore croato Marin Pongracic, riferisce Gianluca Di Marzio, si trasferirà al Rennes a titolo definitivo per 15 milioni di euro.

- Il Cagliari ufficializza l’arrivo di Mattia Felici, che si trasferisce dalla Feralpisalò a titolo definitivo firmando un contratto fino al 30 giugno 2027 con opzione di rinnovo a favore del club per ulteriori due stagioni.

Nato a Roma il 17 aprile 2001, è un esterno offensivo che si distingue per rapidità e capacità tecniche nell’uno contro uno su entrambe le fasce.

- Il Venezia insiste per Mathias Delorge e si avvicina via via al centrocampista classe 2004 del Sint Truiden.