Calciomercato, tra colpi e sogni: maxi offerta del Psg per Osimhen, Hummels apre al Bologna

- Il futuro di Victor Osimhen è il vero tormentone estivo di questa sessione estiva di calciomercato. Sulle tracce dell’attaccante del Napoli continua a esserci il Paris Saint-Germain, che vuole assicurarsi il nigeriano e studia il piano per portarlo a casa. Gianluca Di Marzio ha parlato del viaggio dell’agente del calciatore a Parigi, a testimonianza di come la pista sia concreta. Si sta lavorando per inserire una contropartita tecnica e sono tre i principali indiziati: Nordi Mukiele, difensore francese del 1997; il coetaneo Carlos Soler, centrocampista spagnolo; Kang-In Lee, attaccante sudcoreano classe 2001. Gli azzurri sembrano interessati solo a quest’ultimo. Secondo La Gazzetta dello Sport, il PSG potrebbe spingersi per un affare da circa 100 milioni di euro tra parte cash e possibili pedine di scambio. La strada dell’Arabia non convince Osimhen. Che, in caso di partenza, dovrà essere ovviamente sostituito. La speranza di Antonio Conte resta la stessa: Romelu Lukaku. Ma per il belga bisogna avere pazienza, considerando soprattutto la difficoltà di intavolare una trattativa con il Chelsea.

- È in arrivo il primo colpo per il Milan di Paulo Fonseca, che per il reparto offensivo potrà contare su Alvaro Morata. Nelle prossime ore l’attaccante della Spagna sosterrà le visite mediche direttamente a Madrid. I rossoneri pagheranno la clausola da 13 milioni di euro all’Atletico Madrid. Il calciatore firmerà un contratto di quattro anni e non si esclude un’opzione per il quinto. Nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti positivi per Niclas Fullkrug del Borussia Dortmund: i dialoghi vanno avanti con la speranza di definire la trattativa.

- Il Bologna continua a muoversi sul calciomercato in entrata. Sono diversi i nomi più caldi che si fanno per rinforzare la rosa e provare a rendersi protagonisti anche nella prossima stagione. Su tutti spicca Mats Hummels, che ha già dato la disponibilità a vestire la maglia rossoblu. Ma prima serve la cessione di Riccardo Calafiori; a quel punto ci sarebbe un incontro tra il club e gli agenti del tedesco. Un’alternativa potrebbe essere Logan Costa del Tolosa. Invece per l’attacco si monitorano Evann Guessand del Nizza e Thijs Dallinga del Tolosa.

- Non solo Matias Soulé: sul taccuino della Roma è finito anche Lorenz Assignon, difensore francese del Rennes, che potrebbe rappresentare un buon innesto per la fascia destra.

- La Fiorentina saluta Nikola Milenkovic. Il difensore serbo è a un passo Nottingham Forest; nelle prossime ore è attesa la chiusura dell’operazione da 12 milioni di euro più bonus.

- Saúl Coco inizia la sua avventura con il Torino. Questa mattina il difensore del Las Palmas è atterrato all’aeroporto di Malpensa per poi sottoporsi alle visite mediche. Si attendono solo la firma e l’ufficialità.

- Il Lecce si muove per farsi trovare pronto di fronte alla cessione di Marin Pongracic. A tal proposito i giallorossi seguono Phil Neumann, tedesco classe ‘97 dell'Hannover.

- Blitz dell’Empoli, che piomba su Devis Vasquez. Il portiere colombiano del Milan potrebbe sposare la causa dei toscani, diventando così il vice di Caprile. L’affare potrebbe chiudersi sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

- Sirene in uscita per il Genoa. Per Aaron Martin si è fatto avanti il Panathinaikos, che ha mostrato un forte interesse per il laterale spagnolo.

- Il Como ha trovato l’accordo per Pau López: 500mila euro con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni di euro. Ma il portiere spagnolo verrà liberato solo quando il Marsiglia avrà trovato il sostituto.

Invece, difensore classe 2004, va in prestito alla Virtus Verona.

- L’Udinese prova a stringere per Iker Bravo. L’attaccante spagnolo classe 2005, di proprietà del Bayer Leverkusen, è un pallino dei bianconeri.