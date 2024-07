Calciomercato: il Napoli accelera per Lukaku, derby italiano per Gudmundsson

Ascolta ora 00:00 00:00

- Il Napoli fa sul serio per Romelu Lukaku, grazie anche alle mosse delle ultime ore che stanno via via sbloccando la cessione di Victor Osimhen. Il Paris Saint-Germain è pronto a mettere sul piatto una maxi offerta da circa 120 milioni di euro tra cash e contropartite tecniche. Agli azzurri piacciono il trequartista coreano Kang-in Lee e il centrocampista uruguaiano Ugarte, ma per entrambi potrebbe essere difficile strappare il sì e si continua a lavorare. L’addio di Osi potrebbe così spianare la strada all’arrivo di Lukaku alla corte di Antonio Conte: il Corriere dello Sport parla di un accordo abbozzato tra il club partenopeo e il Chelsea sui 25 milioni di euro più bonus. Da vedere se i tasselli del calciomercato andranno ognuno al proprio posto.

- Duello tutto italiano per Albert Gudmundsson, l’islandese che con la maglia del Genoa ha impressionato l’intera Serie A. Per l’attaccante, riporta Gianluca Di Marzio, si profila una corsa a due tra le big del campionato: Inter e Juventus. La formula potrebbe essere quella di un prestito sui 10 milioni di euro con un diritto di riscatto di circa 15 milioni.

- Per il Milan spunta l’ipotesi Lazar Samardzic. Il centrocampista classe 2002 dell’Udinese, l’estate scorsa a un passo dall’Inter, è un nome che intriga la dirigenza rossonera per duttilità e qualità di gioco. Ai bianconeri potrebbe presto arrivare un’offerta al di sotto dei 20 milioni di euro. Nel frattempo per la pista Youssouf Fofana tutto tace: il Diavolo è al bivio e ha già l’alternativa pronta. Il Milan, preso Morata, è in cerca di un’altra punta: oltre a Niclas Füllkrug del Borussia Dortmund e a Tammy Abraham della Roma, piace anche il colombiano Jhon Durán dell’Aston Villa.

- L'Inter non va fino in fondo per Juan Cabal e la Juventus ne approfitta. I bianconeri potrebbero assicurarsi il difensore dell'Hellas Verona per 10-12 milioni di euro.

- La Roma è tra le squadre più attive nella sessione estiva di calciomercato in Italia. Il giovane talento Matias Soulé sembra essere destinato a vestire la maglia dei giallorossi, che però non vogliono limitarsi solo al gioiellino della Juventus: la speranza è quella di incassare il “sì” anche di Youssef En-Nesyri, attaccante marocchino del Siviglia, che si è detto disponibile a valutare l’avventura con De Rossi. Ufficiale l’addio di Houssem Aouar: il centrocampista franco-algerino passa all’Al-Ittihad.

- La Lazio è a un passo da Gaetano Castrovilli. Il centrocampista classe ‘97, ora svincolato dopo l’esperienza con la Fiorentina, in settimana dovrebbe firmare un contratto triennale da circa 2 milioni a stagione. Inoltre, fa sapere Alfredo Pedullà, è stato proposto anche Giacomo Bonaventura.

- Nuovo innesto per il centrocampo dell’Atalanta: il ghanese Ibrahim Sulemana Kakari arriva a titolo definitivo dal Cagliari.

- La Fiorentina è pronta ad accogliere Marin Pongračić. Il difensore del Lecce era a un passo dal Rennes, ma il blitz dei viola ha dato i suoi frutti: domani sarà a Firenze per le visite mediche. Operazione da 15 milioni di euro più 1 di bonus. Per il centrocampo le priorità restano Kristian Thorstvedt del Sassuolo e Aster Vranckx del Wolfsburg.

- Il Torino prepara l’affondo decisivo per Albian Hajdari. Il difensore del Lugano piace ai granata: è mancino, può giocare sia come centrale sia come terzino sinistro. Ufficiale l’arrivo di Saúl Coco dall’Unión Deportiva Las Palmas.

- Triplo colpo in entrata per il Cagliari. Hanno firmato per i sardi il centrocampista Michel Adopo, l'esterno Nadir Zortea e l'attaccante Roberto Piccoli.

