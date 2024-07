Calciomercato, tra colpi e sogni: per il Napoli è un Buongiorno, il Milan al bivio per l'attaccante

Ascolta ora 00:00 00:00

- Il Napoli di De Laurentiis ufficializza l’acquisto di Alessandro Buongiorno dal Torino. “ Per me è arrivato il momento di prendere un’altra strada a livello professionale. Vi vorrò sempre bene, e spero che anche voi continuiate a volermene. Torino è la mia città e lo sarà sempre ”, ha scritto il difensore sui social rivolgendosi al popolo granata. Colpo di calciomercato di assoluta qualità.

- Il Milan è alla ricerca di due colpi per l’attacco. Da una parte la strada è spianata per Alvaro Morata, che potrebbe firmare un contratto di quattro anni dopo la finale dell’Europeo. Dall’altra si lavora per assicurarsi una seconda pedina per il reparto offensivo. Le principali attenzioni sono rivolte su Tammy Abraham della Roma e sul tedesco Niclas Fullkrug del Borussia Dortmund. La pista che porta al giallorosso sembra essere fredda, mentre quella per il calciatore del BVB potrebbe scaldarsi già nei prossimi giorni.

- La Juventus, dopo l’acquisto di Khephren Thuram, pensa a un figlio d'arte: Francisco Conceiçao. Il portoghese classe 2002 del Porto - spiega La Gazzetta dello Sport - è una delle ali che potrebbe prendere il posto di Matias Soulé, per cui il Leicester è pronto all’affondo decisivo e su cui anche la Roma sta facendo un pensierino. I bianconeri continuano inoltre a monitorare la situazione di Jadon Sancho: un eventuale divorzio con il Manchester United potrebbe spingere la Vecchia Signora a provarci sul serio.

- L’Inter dà il benvenuto a Mehdi Taremi. L’attaccante classe 1992 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. Nel frattempo si scalda l’asse con l’Hellas Verona. I nerazzurri portano avanti i discorsi per il difensore colombiano Juan Cabal; se la trattativa dovesse concretizzarsi potrebbe fare il percorso inverso Issiaka Kamate, centrocampista classe 2004, gradito particolarmente dai gialloblu.

- La Roma cede Houssem Aouar. Il centrocampista del ‘98 è a un passo dagli arabi dell’Al Ittihad. Il trasferimento vale 12 milioni di euro più bonus. In entrata il profilo di Youssef En-Nesyri si conferma allettante: i giallorossi sperano di poter contare sul gradimento dell’attaccante marocchino del Siviglia.

- Ciro Immobile saluta la piazza della Lazio e si prepara alla nuova avventura con il Beşiktaş: “ Oggi è uno dei giorni più difficili della mia carriera. Dopo anni di emozioni, vittorie, sconfitte, sacrifici e gioie condivise, è arrivato il momento di salutarvi. Voi siete stati il nostro dodicesimo uomo in campo. Porterò sempre nel cuore i vostri cori, i vostri applausi, il calore che mi avete donato in ogni partita. Vi porterò sempre nel cuore, come il più prezioso dei tesori. Grazie di tutto. È stato un onore e un privilegio essere il vostro capitano ”.

- L’ultima idea in casa Fiorentina per puntellare il centrocampo è l’americano Johnny Cardoso del Betis. Sul fronte delle uscite, invece, l’Union Berlino si muove per l’ivoriano viola Christian Kouame.

- Con il passare delle ore aumenta la fiducia del Como per Raphaël Varane. Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, all’inizio della prossima settimana si potrebbe arrivare alla chiusura del cerchio che consentirebbe all’ex difensore del Real Madrid di sbarcare in Serie A con la neopromossa. Che non smette di ragionare da grande: a prescindere dall’arrivo di Pau Lopez, è stata chiusa l’operazione Pepe Reina per difendere i pali. L’ex portiere del Milan dovrebbe firmare per un solo anno. Ufficiale il rinnovo di Patrick Cutrone fino al 2028.

- Il Cagliari è pronto a chiudere un doppio colpo in entrata dall’Atalanta: i sardi sono a un passo da Roberto Piccoli (attaccante del 2001) e Nadir Zortea (esterno classe 1999).

Il primo dovrebbe arrivare con la formula del prestito con diritto di riscatto, mentre il secondo potrebbe trasferirsi a titolo definitivo.

- Il Venezia dà il benvenuto a Gaetano Oristanio dall'Inter. Il trequartista, nato a Vallo della Lucania, ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2029.