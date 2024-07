Calciomercato, tra colpi e sogni: il Napoli si inserisce per Greenwood, il Leicester (su Soulé) tenta la Juve

Ascolta ora 00:00 00:00

- Il Leicester è pronto all’affondo decisivo per Matias Soulé. Un’offerta leggermente superiore a 25 milioni di euro più 5 di bonus potrebbe sbloccare definitivamente l’operazione di calciomercato. A quel punto - spiega La Gazzetta dello Sport - la cessione del gioiellino 21enne potrebbe favorire le condizioni per accelerare alcuni colpi in entrata, anche se sul tavolo restano degli ostacoli: la priorità resta Teun Koopmeiners dell’Atalanta, ma i tempi lunghi (e i costi elevati) potrebbero portare invece a Jean-Clair Todibo. Anche in questo caso però bisogna fare i conti con le pretese alte del Nizza. Quanto all’esterno, Jadon Sancho è un nome che stuzzica e non poco la dirigenza bianconera: può arrivare in prestito o finire al centro di uno scambio con Federico Chiesa. Con il passare delle ore sembra prendere piede l’affare Joao Cancelo, anche perché c’è comune disponibilità. Ma per il portoghese va ancora trovata la formula vantaggiosa (magari un prestito con diritto di riscatto) e va sciolto il nodo relativo all’ingaggio.

- Il Napoli si inserisce nella corsa per Mason Greenwood. Dopo essere stato a un passo dal Marsiglio, l’attaccante inglese del Manchester United sta riflettendo sul proprio futuro. Sul tavolo c’è anche un’avventura con la maglia azzurra.

- Il Milan è determinato nel puntare Strahinja Pavlović. Il centrale serbo è uno degli obiettivi primari dei rossoneri, visto che - nonostante i soli 23 anni - può già vantare esperienza con la maglia del Salisburgo. L’ok del centrale c’è già; ora va trovata la quadra con il club che potrebbe chiedere almeno 20 milioni di euro.

- Proseguono i contatti per provare a concludere l’operazione Hermoso-Inter. I contatti con l’entourage del difensore ex Atletico Madrid continuano a essere positivi e c’è ottimismo. Da monitorare anche la situazione Juan Cabal, colombiano dell’Hellas Verona. Si avvicina a passi spediti verso i nerazzurri Tanner Tessmann del Venezia, che magari potrebbe poi essere girato in prestito per fare esperienza all’estero.

- Il futuro di Aleksej Mirančuk sarà lontano dall’Atalanta? Il giocatore russo non ha ancora preso una decisione sulla corte dell’Atlanta United (club di MLS). Nel frattempo i nerazzurri provano a stringere per Matt O'Riley, centrocampista del Celtic, ma gli scozzesi sono uno scoglio perché chiedono di andare sopra i 15 milioni di euro.

- Gli occhi della Roma finiscono su Samuel Dahl. L’esterno svedese classe 2003 del Djugarden potrebbe essere il profilo individuato per sostituire Leonardo Spinazzola sulla sinistra. Per la fascia destra spunta il nome del francese Lorenz Assignon del Rennes. Sul centrocampista giallorosso Houssem Aouar c’è l’interesse dall'Arabia Saudita, ma il classe ‘98 gradirà davvero l’Al-Ittihad?

- La Fiorentina per il reparto offensivo segue Luciano Gondou, attaccante classe 2001 dell’Argentinos Juniors.

- Il Como continua a sognare in grande. Come riferito da Gianluca Di Marzio, è stato raggiunto l’accordo per Alberto Moreno. L’ex centrocampista del Liverpool attualmente svincolato può sbarcare presto in Serie A.

- Il Genoa non molla Domic Kotarski. Il portiere croato del Paok è il favorito per sostituire Martinez. Si lavora su un prestito oneroso da 1 milione, con obbligo di riscatto a 4 più una percentuale sulla futura rivendita.

Il club greco però non sembra intenzionato a concedere sconti sotto i 10 milioni.

- In casa Cagliari tiene banco l’idea Nadir Zortea, esterno destro dell’Atalanta. I contatti proseguono ma è ancora presto per considerarlo un nuovo giocatore rossoblu.