Calciomercato, tra colpi e sogni: Osimhen-Lukaku non si sblocca, da tormentone a telenovela

Ascolta ora 00:00 00:00

- Una suggestione o un colpo di calciomercato che nelle prossime settimane diventerà realtà? L’Inter sta facendo un pensierino per Federico Chiesa, ormai escluso dal progetto della Juventus e in cerca di una nuova squadra. Le abilità di Giuseppe Marotta per le occasioni estive sono indiscutibili. Addirittura i nerazzurri potrebbero andare oltre l’attesa di un anno per sperare nell’arrivo dell’attaccante esterno a parametro zero: chissà se il club lombardo proverà ad avanzare già a breve un’offerta per accogliere tra le braccia questa stagione un gioiellino che i bianconeri stanno per salutare.

- Il tormentone italiano di calciomercato non si sblocca e sta diventando una telenovela con il passare dei giorni. Il futuro di Victor Osimhen è fitto di incognite: l’attaccante nigeriano sembra sempre più lontano dal Napoli ma, almeno per il momento, non è ancora chiaro quale sarà la sua prossima destinazione. Prima l’intenzione del Paris Saint-Germain, poi lo stallo e infine le voci su un possibile scambio tra partenopei e Chelsea con Romelu Lukaku. Ovviamente gli azzurri non vogliono in alcun modo svendere Osi, che intanto continua a sperare che la situazione si possa definire il prima possibile (in un senso o nell’altro) per prepararsi al meglio in vista delle prossima stagione.

- Il Milan continua a seguire Johnny Cardoso. Il centrocampista del Betis piace ai rossoneri, che però devono fare i conti con due ostacoli: la concorrenza (tra cui anche la Fiorentina) e i 30 milioni di euro che servirebbero per aggiudicarsi il classe 2001. Non solo innesti in entrata: il Diavolo prova a blindare i suoi big. Non a caso si torna a parlare di rinnovo sia per il portiere Mike Maignan sia per il terzino sinistro Theo Hernandez: un modo per ribadire la loro centralità nel progetto ma anche per arginare eventuali assalti dall’estero.

- Jean-Clair Todibo si avvicina sempre di più alla Juventus. Il difensore francese non è stato convocato con il Nizza in occasione dell’amichevole contro il Lecce. L’intesa con il calciatore è stata già trovata, mentre tra i club si ragiona su un prestito oneroso e un riscatto che diventerebbe obbligatorio al raggiungimento di determinate condizioni (per un totale di 35-40 milioni di euro).

- L’Inter, dopo aver lavorato per i nuovi rinforzi, si concentra sulle situazioni legate ai calciatori in bilico nello scacchiere di mister Inzaghi. I principali dubbi riguardano Marko Arnautovic e Joaquin Correa: le loro prestazioni - inutile nasconderlo - hanno deluso e ora si riflette sulla posizione all’interno della squadra. Si sta cercando una soluzione in grado di soddisfare tutte le parti; nelle ultime ore c’è chi è tornato a parlare dell’ipotesi rescissione dei contratti per tagliare corto.

- La Roma continua a cercare un terzino. Nella lista dei desideri c’è Raoul Bellanova, ma il Torino potrebbe chiedere almeno 25 milioni di euro. Una cifra ritenuta alta dai giallorossi, che nel frattempo monitorano altri due profili: Lorenz Assignon del Rennes e Marc Pubill dell'Almeria.

- Hans Hateboer si prepara a lasciare l'Atalanta: l'esterno olandese sta per indossare la maglia dello Stade Rennais. L'operazione, fa sapere Gianluca Di Marzio, porterebbe 3 milioni di euro nelle casse dei nerazzurri.

- Il Torino prosegue i lavori per la fascia sinistra. L’obiettivo principale resta Robin Gosens, in attesa dell’esito positivo dei dialoghi con l’Union Berlino (che non vuole andare sotto i 10 milioni di euro). Gli occhi dei granata sono finiti anche sul norvegese David Wolfe, che magari l’AZ Alkmaar potrebbe far partire per 7 milioni.

- Quale maglia indosserà Hans Nicolussi Caviglia? Il centrocampista 24enne è in uscita dalla Juventus e deve ancora sciogliere le riserve sul suo futuro. Non mancano le sirene dalla Serie B, ma il ragazzo vorrebbe giocare tra i grandi: in A hanno mostrato un particolare interesse Cagliari, Parma e Venezia.

- È fatta per Jurgen Ekkelenkamp all’Udinese: il centrocampista olandese, che arriva dal Royal Antwerp, domani sosterrà le visite mediche per poi firmare il contratto.

- Per il

reparto offensivo delspunta l’idea. L’attaccante statunitense dell’Orlando City è finito nel mirino dei gialloblu, che potrebbero scommettere proprio sul classe 2001.