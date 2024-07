Calciomercato, tra colpi e sogni: lo scherzetto della Juve all'Inter, il Milan si inserisce per Hermoso

Ascolta ora 00:00 00:00

- Con un blitz di calciomercato a regola d’arte la Juventus supera la concorrenza dell’Inter e si assicura Juan Cabal. Il difensore colombiano classe 2001 arriverà dall’Hellas Verona per 12 milioni di euro, tra parte fissa e bonus. Dopo le visite mediche si attende solo la firma sul contratto e l’ufficialità. Sul fronte delle uscite l’addio di Adrien Rabiot è certo: nei giorni scorsi era trapelata l’ipotesi di un tentativo per un rinnovo, ma il centrocampista francese non rientra nei piani tecnici dei bianconeri.

- Il Milan si inserisce per Mario Hermoso. I rossoneri hanno chiesto informazioni per il difensore spagnolo, svincolato dopo l’esperienza con l’Atletico Madrid. Su di lui ci sono anche Inter e Napoli. Nel frattempo la dirigenza continua a lavorare anche per Niclas Füllkrug, il centravanti del Borussia Dortmund. Il calciatore - riferisce Gianluca Di Marzio - ha dato piena disponibilità; ora bisogna sedersi al tavolo con i tedeschi che chiedono almeno 15 milioni di euro. È concreto l’interesse del Milan per Lazar Samardzic, per cui nei prossimi giorni verrà fatto un incontro per chiarire i margini di una possibile operazione. A breve con una nuova offerta si proverà a convincere il Monaco per Youssouf Fofana; si valuta anche Richard Rios, centrocampista colombiano classe 2000 del Palmeiras.

- Il Napoli prova a sgomitare per Marco Brescianini. Ma sul centrocampista del Frosinone c’è anche l’Atalanta, che al momento sembra in vantaggio. In uscita spiccano due nomi: il Rennes potrebbe accogliere Leo Ostigard per 5-6 milioni di euro, ma va trovato l’accordo con il difensore norvegese; inoltre l’Everton è tornato a bussare alla porta degli azzurri per il centrocampista Jesper Lindstrøm (per ora si parla di un prestito con diritto di riscatto).

- La Roma da giorni insiste per Youssef En-Nesyri, ma la forte concorrenza del Fenerbahçe potrebbe complicare la pista dell’attaccante maroccino del Siviglia. Ora, viste le difficoltà anche per Alexander Sorloth del Villarreal, potrebbe tornare di moda il nome di Jonathan David del Lille.

- Il Bologna guarda in casa Juventus per rafforzarsi. Daniele Rugani è un obiettivo dei rossoblu, che però potrebbero essere chiamati a fare i conti con altre pretendendi (come l’Al Shaarab è sullo sfondo, l’Ajax e l’Atalanta). Sul taccuino c’è anche Arkadiusz Milik.

- A metà tra suggestione e sogno, il Monza non smette di sperare nel colpo Wojciech Szczęsny. Magari si potrebbe chiedere alla Juventus di coprire una parte dello stipendio del portiere polacco.

- La Fiorentina passa all’affondo per Sandi Lovric, centrocampista sloveno, sperando di convincere l’Udinese con un’offerta da 8 milioni di euro. I viola salutano Nikola Milenkovic, che passa al Nottingham Forest.

- Albian Hajdari si avvicina al Torino: può pesare molto la volontà del difensore del Lugano, che spinge per vestire la maglia granata. Gli occhi dei piemontesi sono finiti anche su Che Adams, attaccante ex Southampton ora svincolato. I contatti sono continui e si spera di chiudere a stretto giro.

- Il Como ufficializza l’ingaggio di Pepe Reina fino al giugno del 2025. “ Arrivo in un progetto bellissimo, una famiglia che continua a crescere e prova ogni anno ad alzare l’asticella. Torno in un campionato che conosco bene e che so essere molto competitivo, dal canto mio voglio dare il mio contributo per lo sviluppo di questo club ”, ha dichiarato il portiere.

- È fatta per il trasferimento di Devis Vásquez all’Empoli. Per i toscani non c’è solo il portiere colombiano del Milan: si conta di chiudere domani per Lorenzo Colombo, il giovane attaccante rossonero che nell’ultima stagione ha giocato in prestito al Monza.

- L’Udinese continua a spingere per Alexis Sanchez: il suo ritorno in bianconero resterà un sogno o sarà un vero affare di calciomercato? Presto per dirlo. Ma sta di fatto che i friulani hanno avanzato una proposta concreta al cileno, da cui si aspettano una risposta definitiva in breve tempo.

