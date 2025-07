Garnacho via dallo United, Hojlund verso la Roma e Conceicao... Il mercato delle big esplode

Il Napoli torna su Garnacho: "Lo vogliamo, diventerà il doppio più forte"

Nella sua campagna di rafforzamento del fronte offensivo il Napoli torna su Alejandro Garnacho. "Garnacho ha velocità, estro e potenziale," ha dichiarato De Laurentiis al Mirror. "Ma non è solo per questo che lo vogliamo. Lo vogliamo perché è allo United. Portatelo via e diventerà il doppio di quello che è ora. C'è un difetto allo United che non riesco a spiegarmi". Per lui servono almeno 45 milioni.

Roma, Gasp vuole Hojlund: Dovbyk saluta?

Gianpiero Gasperini ha le idee sempre più chiare per la sua Roma. Una tra queste riguarda l'attacco: il profilo di Artem Dovbyk non pare convincerlo del tutto e, per questo, avrebbe chiesto alla dirigenza giallorossa di lavorare sull'acquisto di un giocatore che conosce bene per averlo avuto all'Atalanta, Rasmuss Hojlund. Il danese è dato in uscita dal Manchester United, dove non è riuscito ad incidere come ci si aspettava, e anche il prezzo del suo cartellino è sceso considerevolmente: per prenderlo sono sufficienti 35-40 milioni. Una prospettiva di mercato che potrebbe allontanare il centravanti ucraino dalla capitale.

Inter, Bisseck tolto dal mercato

L'Inter ha cambiato strategia. Marotta intende arrivare al giovane Giovanni Leoni, del Parma, senza per questo dover ricorrere a sacrifici eccellenti. Per questo motivo Bisseck, che sembrava sul punto di dover partire, resterà un caposaldo del prossimo progetto guidato da Chivu.

La Juve insiste per Conceicao

La Juventus non molla la presa su Francisco Conceicao, decisa a riportarlo subito a Torino. L'ultima offerta dei bianconeri, pari a 22 milioni di euro, è stata rispedita al mittente dal Porto. La distanza tra le parti è tuttavia più che colmabile, visto che i lusitani sono scesi ad una richiesta di 25. Il che fa presumere che il ritorno dell'esterno in bianconero sia questione di giorni.

Fiorentina, sondaggi per Asslani e Bennacer

Dopo aver incassato un "no" da Bernabè al trasferimento in viola, la Fiorentina sonda altre piste.

I nomi in questo senso più caldi sono quelli di, centrocampista dell'Inter che necessita di una chance da titolare, e di, fuori dai piani del Milan. Per entrambi si lavora all'ipotesi di un prestito con diritto di riscatto.