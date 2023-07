Cambio di nome e numero: la nuova maglia di Leao

Dopo aver rinnovato il contratto, ai primi di giugno, che lo legherà al Milan fino al 2028, Rafael Leao sarà il nuovo numero 10 della squadra rossonera allenata da mister Pioli. La consacrazione per il fuoriclasse portoghese, come se ce ne fosse bisogno, arriva anche con quel preciso numero di maglia che in passato è stato indossato da gente che porta il nome di Rivera, Gullit, Savicevic, Seedorf, Boban e numerosi altri ex campioni rossoneri.

Il doppio cambiamento

Ma come mai è stato possibile questo cambiamento dopo la numero 17 che Leao aveva indossato finora? Semplice, il rientro a Madrid di Brahim Diaz ha liberato "il posto". Ma le novità non finiscono qui: come ha mostrato il Milan con un video pubblicato su Instagram dove si vede la sostituzione tra 17 e 10, l'attaccante vedrà aggiunto il suo nome abbreviato accanto al cognome, adesso sarà Rafa Leao.

Sono già migliaia le reazioni al video che sta diventando virale: oltre ai "mi piace" (già oltre 150mila) non mancano alcune reazioni polemiche legate all'addio di Maldini e Massara che tanti tifosi non hanno ancora digerito sottolineando che, se Leao ha rinnovato per altri cinque anni, il merito sarebbe soprattutto di chi non c'è più. Come abbiamo visto sul Giornale.it, il Milan è molto attivo sul mercato dopo aver ufficializzato l'acquisto dell'ex Chelsea, il centrocampista Ruben Loftus-Cheek, che giovedì ha sostenuto le visite mediche di rito.

La passione di Leao