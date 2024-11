Campionato aperto per pochezza generale delle squadre e degli arbitri

Ascolta ora 00:00 00:00

Che bello che è il Var. Una volta c’erano gli arbitri sudditi psicologicamente, si scriveva così per poi andare sul pesante, oggi ci sono gli arbitri che cambiano i risultati grazie a un regolamento che da loro stessi è stato scritto, intendo Fifa e affini.

Così il Venezia pareggia all’ultimo secondo a Milano ma il gruppo Lissone individua un fallo di spalla e siamo alle comiche, però tutto va bene, Inzaghi prende tre punti, ille ha prese eccome dall’Atalanta e allora il distacco si riduce a un solo punto, l’Inter gioca male e Inzaghi deve avere capito che le sue chiacchiere stanno a zero,così il Napoli che chiamato per la prima volta a giocare tre partite alla settimana paga il conto con l’Atalanta che, nonostante le tre sconfitte, viaggia fortissima e la Juventus si rialza appena.per pochezza generale delle squadre e degli arbitri, le prime possono migliorare, i secondi vanno per conto loro, tanto hanno preso in mano il giocattolo.