In campo per far rinascere il Chievo

Ci fu un tempo, neanche troppo lontano, in cui molti appassionati di calcio tifavano o simpatizzavano per il Chievo. Una piccola squadra, rappresentante di un quartiere di Verona, che per anni ha scritto la storia dello sport più amato dagli italiani.

Il Chievo, fondato sul finire degli anni '20, per quasi tutta la sua vita ha disputato campionati dilettantistici. Poi all’inizio del 2000 l’incredibile diventa realtà. Nel 2001, infatti, i veneti sono promossi in serie A. La favola si compie. Si potrebbe pensare ad un evento straordinario e di breve durata. Ma non è stato un fuoco di paglia. Perché in 19 anni i veneti disputano ben 17 campionati di Serie A.

Gioco divertente, le coppe europee disputate ed i tanti calciatori lanciati sono l'orgoglio di una squadra costruita con un piccolo budget. Di anno in anno l’obiettivo era la salvezza ma poi quasi sempre i giocatori riuscivano a compiere un miracolo sportivo. Poi dopo l'ultima retrocessione, l'abisso. Nel 2021 è arrivato il fallimento che ha cancellato il Chievo dal mondo professionistico del calcio.

Il club veneto non ha avuto la forza di ripartire. Due aste sono andate deserte. La terza forse potrebbe essere quella buona. Mai disperare. Fino al prossimo 10 maggio c'è tempo per presentare delle offerte. Al momento vi è quella di Sergio Pellissier, bandiera del vecchio Chievo che potrebbe far rinascere il club. Un uomo simbolo per far avverare un sogno. L’ex capitano dei veneti è il calciatore che ha il maggior numero di presenze nel club. Lo stesso è al secondo posto nella classifica dei marcatori del club (139 gol all’attivo). È stato lui che ha dato vita una squadra, chiamata Clivense che attualmente sta giocando in Serie D.

E proprio questa squadra ha presentato un'offerta formale per acquistare i marchi del vecchio e glorioso Chievo. È stato lo stesso Pellissier, racconta Fanpage, a rendere pubblico il tutto con una nota ufficiale: "La società Fc Clivense ha presentato offerta formale al Fallimento di A.C. Chievo Verona srl per l’acquisto di tutti i relativi marchi, per dare corso e sviluppo al progetto sportivo condiviso. La nostra offerta è stata vagliata positivamente e ritenuta congrua dal curatore fallimentare. Come da normativa è stata posta in procedura competitiva. L’esito di questa procedura si conoscerà il prossimo 10 maggio 2024″ .

L'offerta sarebbe inferiore ai 258 mila euro richiesti lo scorso fine agosto. Una cifra, però, più alta dei 100mila che sono la base d'asta minima. Pellissier non sarebbe l’unico interessato alla rinascita della squadra veneta. Anche il Vigasio, club che milita in Serie D, potrebbe presentare un'offerta. Non si tratta di una eventualità di difficile realizzazione. Perché questa squadra si allena nei campi delle giovanili del Chievo di un tempo ed ha Marco Pacione (ex team manager del Chievo) in società.

Forse un’altra favola è pronta per essere scritta.