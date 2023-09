Caos Salernitana: Dia non torna in Italia dopo la convocazione in nazionale

Ascolta ora: "Caos Salernitana: Dia non torna in Italia dopo la convocazione in nazionale"

Si aggiunge un nuovo capitolo all'odissea di Boulaye Dia, che di certo non sta vivendo né facendo vivere alla propria società un inizio di stagione tranquillo: dopo un presunto infortunio al quadricipite femorale patito durante il ritiro con la nazionale del Senegal, infatti, l'attaccante della Salernitana non farà ritorno in Italia come da accordi.

Alta tensione

Che il rapporto tra il club granata e il calciatore senegalese fosse logorato si era capito chiaramente fin dalle fasi finali del calciomercato estivo. Quando oramai, nonostante i tanti rumors che avevano accostato Dia ad alcune società che parevano interessate al suo cartellino (Milan compreso), sembrava che anche per questa stagione l'attaccante avrebbe vestito la maglia della Us Salernitana 1919, poco prima che chiudessero le trattative fu il Wolverhampton a tastare il terreno. La società, che milita nella Premier League inglese, fece pervenire alla società granata, tramite l'agente di Boulaye Dia e dunque non in modo diretto, la richiesta di un prestito gratuito con opzione di diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro.

Una proposta che fu riferita "irrispettosa" dal direttore sportivo del club Morgan De Sanctis. "Si parlava di prestito con diritto di riscatto a cifre che, dette pubblicamente, creerebbero un incidente diplomatico" , aveva riferito in conferenza stampa l'ex calciatore, "e nessuno dei loro dirigenti ha contattato me personalmente" . La respinta dell'offerta aveva creato più di qualche malumore nell'attaccante senegalese. Il giorno dopo, infatti, Dia non si allenò per un mal di testa e nella rifinitura dil sabato interruppe la sessione a causa di un presunto fastidio al ginocchio. La risonanza magnetica, tuttavia, non rivelò nulla di anomalo, per cui l'attaccante non fu convocato per il match contro il Lecce e fu multato con una sanzione pari al 15% di una mensilità del suo stipendio.

"Mi aspetto che ora il calciatore si renda conto di quanto gli abbiamo dato" , aveva aggiunto De Sanctis, "vogliamo un rapporto di soddisfazione reciproca e di rispetto di contratto e spero che tutto possa continuare come in precedenza" . Ma il rapporto non si è mai ricucito per davvero.

La Nazionale

Nei giorni scorsi era arrivata la convocazione in Nazionale, con la speranza che ciò potesse contribuire a rasserenare gli animi. L'attaccante si è allenato regolarmente, come documentato da un servizio televisivo senegalese. Questo almeno fino a giovedì, quando, dopo aver parlato col ct, Dia ha lasciato il campo.

Il giocatore ha inviato un audio alla Salernitana, dicendo di aver avuto problemi a un quadricipite. Una tesi confermata dallo staff medico del Senegal, che ha riferito di una lesione al retto femorale. Il calciatore sarebbe dovuto tornare in Italia già ieri, martedì 12 settembre, per effettuare dei controlli e stabilire l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero dallo stesso, ma ciò non è avvenuto. Dia si sarebbe recato direttamente in Francia adducendo motivi personali come causa del mancato ritorno a Salerno.