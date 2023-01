Cappucci, bastoni e petardi: guerriglia ultras sull'A1

Scontri tra tifosi ultras del Napoli e della Roma hanno causato la momentanea chiusura dell'Autostrada del Sole nel tratto tra Monte San Savino e Arezzo, come riferiscono le forze dell'ordine. Per la precisione gli scontri, sarebbero scoppiati nell’area di servizio di Badia al Pino, dove l’11 novembre del 2007 morì il tifoso laziale Gabriele Sandri.

Sul posto le pattuglie della polizia stradale sezione di Battifolle. Alle 14.15 l'autostrada è stata riaperta. Pesanti comunque le ripercussioni sul traffico, particolarmente intenso in questo tratto. Sulla A1 Milano-Napoli, tra Valdichiana e Arezzo, in direzione di Firenze, si sono registrati 10 km di coda " per una manifestazione, messa in atto da un gruppo di tifosi in prossimità dell'area di servizio Badia Al Pino ".

La ricostruzione

Gli ultras (quelli napoletani diretti a Genova e quelli romani a Milano) si sarebbero incontrati per caso nei pressi dell'autogrill e sarebbero così iniziati degli scontri. Sono da poco passate le 13 quando i supporter campani intravedono all'altezza del chilometro 364 i giallorossi un tempo ormai lontano loro gemellati: iniziano a lanciare sassi e bottiglie contro i pulmini, che non proseguono il viaggio ma si fermano sull'autostrada A1 nel tratto aretino.

Lo scontro tra le due parti, 150 ragazzi per parte, è talmente violento che gli agenti della Polstrada già impegnati a presidiare l'intero tratto autostradale, sono costretti a chiudere tra Monte San Savino e Arezzo. Ad avere la peggio un tifoso romanista, portato all'ospedale di Arezzo per le ferite riportate ma ci sono anche diversi contusi. Al vaglio dei poliziotti e dei carabinieri sul posto insieme agli agenti della Polstrada e del Reparto Mobile di Firenze le immagini delle telecamere di videosorveglianza grazie alle quali si spera di poter identificare i protagonisti.

Alcuni dei coinvolti, che erano scesi dalle macchine, sono poi ripartiti verso nord. " I tifosi sono scesi dalle macchine - racconta una testimone - erano in mezzo all'autostrada, tutti incappucciati e vestiti di scuro. Avevano bastoni e lanciavano petardi e fumogeni verso l'area di servizio. E da lì gli altri tifosi rispondevano tirando altri fumogeni. Siamo riusciti a superarli e siamo scappati. Io e mio marito stavamo tornando dalla settimana bianca, in macchina ci sono anche i nostri due bambini. Avevamo paura che ci arrivasse qualcosa addosso e siamo andati via il più velocemente possibile ".