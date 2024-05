Carletto al galoppo

Ci sono pensionati dinanzi ai lavori in corso e c'è un pensionato che invece non molla l'osso e le vince tutte. Trattasi di Carlo Ancelotti, definito con eleganza «un pensionato» nel periodo napoletano, dunque non più adatto ai progetti di De Laurentiis Aurelio. Quattro anni dopo, il dipendente a riposo ha conquistato, nell'ospizio del Real Madrid, la Liga e si appresta a ricevere il Bayern nella semifinale di Champions league. Ma i versamenti dell'Inps non gli bastano (una burla quella postata sui social, alla quale hanno abboccato in molti) e allora, ieri pomeriggio, ha festeggiato la vittoria di Gala Real, la cavalla di sua proprietà che, in rimonta spettacolare, dalla posizione di fondo, è andata a trionfare al Prix de la Seine di galoppo, sulla pista di ParisLongchamp. Gala Real è stata acquistata per 240mila euro e ora ha un valore cinque volte superiore. Il 16 giugno correrà il Prix de Diane G1 a Chantilly dove il protocollo prevede che i proprietari indossino le «Chapeau chic», il cappello a cilindro: «Sarò costretto a comprarne uno», ha annunciato il proprietario di Gala Real.

Ps: ai tempi del Napoli, il club addebitò al pensionato di Reggiolo la spesa di euro 13, relativa al costo delle ciabatte da bagno prese nell'hotel di Torino, il giorno prima della partita.

Chapeau choc.