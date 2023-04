"Caro Mou, di' al tuo coniglietto... ". La risposta di Cassano, prosegue lo scontro

Continua il botta e risposta fra José Mourinho e Antonio Cassano. Fra i due è scontro aperto da quando l'ex calciatore barese ha approfittato della diretta su Bobo Tv per lanciare alcune frecciate in direzione dell'allenatore portoghese.

Ne è nata un'accesa discussione che pare proprio non placarsi, dato che entrambi i coinvolti intendono avere l'ultima parola.

"Caro Mou..."

Non ci sta a rimanere in silenzio Antonio Cassano. Dopo l'ultimo attacco di Mourinho, che al termine dello scontro con il Torino ha accusato l'ex calciatore di divertirsi mentre gli altri lavorano, ricordando anche un episodio della stagione 2012/2013, Cassano non ha tardato a replicare.

In una diretta social con i suoi fan, Cassano dichiara che spiegherà tutto nel corso della prossima puntata di Bobo Tv, ma non esita a fornire alcune anticipazioni. Ed ecco la risposta a Mourinho, attuale tecnico della Roma. " Mourinho ha detto che poi arrivano i Livaja della situazione e poi diventa dura... ", esordisce l'ex calciatore barese. " Nella mia vita non è mai stato duro niente. Anzi, il vero momento duro l'ho vissuto da zero a diciotto anni, perché dove vivevo io, o eri sveglio e furbo e figlio di una buona donna, oppure non andavi avanti. Quelli erano i momenti più difficili ", prosegue. " Livaja? Ho litigato con lui, ci siamo detti delle parole, di tutto e di più, io a lui e lui a me. Dopo due giorni, amici come prima. Mia madre mi ha insegnato, caro Mourinho, e lo dico a te e a tutti quelli che scrivono cag***, di non aver mai paura di niente e di nessuno. E affrontare tutto e tutti, capisci? ".

Antonio Cassano passa dunque a spiegare di non aver affatto timore di litigare con qualcuno, anche nel caso in cui si arrivi allo scontro fisico. Un'eventualità, precisa l'ex calciatore, mai avvenuta in diciotto anni di carriera. Diverso per quanto riguarda la vita privata. Nel privato, ammette, di scontri e litigi ce ne sono stati tanti.

Lo scontro prosegue

" Visto che qualcuno ti ha fatto da spia ", prosegue, " di' alla spia che noi abbiamo litigato e ci sono state venti persone che si sono messe in mezzo. Non siamo andati allo scontro fisico. Non ho mai preso niente. Visto che qualcuno si diverte a passare per quello che ha saputo... Digli a quel coniglietto che ti racconta le cag***, che sono appunto cag*** ".