Caso Rubiales: il video che potrebbe scagionare il dirigente spagnolo

Il caso Rubiales sta provocando un vero e proprio terremoto nel calcio spagnolo. Le pressioni del mondo politico e dell'opinione pubblica spingono in maniera incessante per la caduta del presidente della Federcalcio spagnola, sospeso dalla Fifa e finito sotto inchiesta per abusi sessuali dal Tribunale Nazionale spagnolo.

La ricostruzione

Nelle ultime ore però c'è stato un nuovo colpo di scena. Un assist a Luis Rubiales, che potrebbe se non proprio chiudere definitivamente la querelle con la calciatrice della Roja, Jenni Hermoso, almeno alleggerire la posizione del dirigente. Un influencer molto conosciuto in Spagna, Alvise Perez, ha diffuso un video girato nel pullman della squadra poco dopo la vittoria del mondiale, quindi nei minuti successivi al discusso bacio.

Nelle immagini, in un clima di grandi festeggiamenti, si vede Jenni Hermoso mostrare alle compagne la foto del celebre bacio e dire loro, sorridendo: "Avete visto? Come Iker e Sara", in riferimento al celebre bacio tra il portiere Iker Casillas e la giornalista Sara Carbonero dopo il trionfo della Roja maschile. Poi, bevendo dello champagne, sempre Hermoso dice: "Mi ha preso così" , facendo il gesto delle mani attorno alla testa. Quindi il coro delle ragazze: "Bacio, bacio" . E una che chiede al gruppo, "bacio tra chi?" . E un'altra risponde: "Tra Rubiales e Jenni che si sono dati un bacetto".

Empecemos, @Jennihermoso:



1. ¿Por qué presumías con tus compañeras y posabas entre risas con el meme de tu pico con Rubiales?



2. ¿Por qué todas tus compañeras que ahora se escandalizan gritaron contigo a Rubiales “que se besen” en el autobús tras ver el “pico”?



3. ¿Por qué le… pic.twitter.com/7HjjdpJVLc — Alvise Pérez (@Alvise_Oficial) August 29, 2023

Il video, secondo la piccola parte dei media spagnoli che ancora difende Rubiales, dimostrerebbe come anche per Hermoso e la squadra quel bacio non è mai stato considerato una violenza. Il fronte invece che attacca il presidente ha fatto notare che le immagini sono montate e non sono una clip completa. Ed inoltre che l'influencer che le ha diffuse da giorni si batte sui social contro Hermoso. Il 25 agosto, ben prima della diffusione di questo video, Alvise Perez ha scritto su X ai suoi oltre 51mila follower che un'amica della giocatrice aveva dei messaggi su Whatsapp che dimostrerebbero che Hermoso ha denunciato Rubiales per la pressione politico-mediatica e non perché vi fosse alcuna aggressione sessuale.

Nel frattempo però è uscito un altro video del bacio che smentisce gravemente e in modo incontrovertibile le parole di Rubiales. Da queste immagini, prese frontalmente, si vede chiaramente come l'uomo, nel baciare Hermoso, si sia letteralmente abbarbicato alla ragazza, mettendole le gambe sulle sue. Esattamente il contrario di quanto ha detto a sua difesa. Insomma al di là della diversità delle posizioni il caso sembra ancora lontano dalla conclusione.