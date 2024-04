Catania-Padova davanti a 1500 ragazzini: la coppa Italia agli etnei

Il Catania ha conquistato la Coppa Italia di Serie C battendo il Padova 4-2 ai tempi supplementari. Una gara emozionante, ricca di colpi di scena e di gol, giocata in un ambiente surreale. Sì, perché dopo gli incidenti dell’andata, la partita era stata interdetta ai tifosi delle due squadre. Sfida, quindi, a porte chiuse: presenti solo 1500 giovani delle scuole calcio affiliate al club di casa e gli addetti ai lavori. Sono stati loro gli unici spettatori, composti e festosi, di una sfida elettrizzante che avrebbe meritato il tutto esaurito allo stadio.

Eppure la partita per il Catania è iniziata in salita. Gli etnei non solo dovevano recuperare il gol di svantaggio della gara d’andata ma dopo 3’ si sono ritrovati sotto di un gol. Rete messa a segno da Bortolussi che ha insaccato a porta sguarnita. Doccia gelata per la squadra di casa che, però, non si è arresa. I rossazzurri hanno iniziato a spingere forte. Al 24’ viene fischiato in loro favore un rigore. Sul dischetto va Di Carmine che firma il pareggio. A quel punto la gara è riaperta. Il Catania gioca sulle ali dell’entusiasmo. Al 44’ i padroni di casa vanno in vantaggio con una splendida conclusione di Cicerelli.

Ritmi intensi anche nella ripresa. Il Catania cerca di controllare il gioco ma non esista a spingersi in avanti per segnare il terzo gol, quello della vittoria della Coppa Italia. Ma al 73’ il Padova riesce a pervenire al pareggio con un gol di testa di Perrotta sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Una rete che avrebbe potuto mettere in ginocchio gli etnei. E invece 3 minuti dopo un episodio cambia ancora la partita: viene espulso il padovano Delli Carri per un’entrata col piede a martello su Cianci.

Finale emozionante. Il Catania spinge con forza, cercando di approfittare della superiorità numerica. Il Padova resiste. Almeno fino all'89' quando va in gol Marsura su angolo battuto da Chiricò. Una rete che manda le due squadre ai supplementari. L’extratime è stato un monologo dei padroni di casa. Ma la stanchezza si è fatta sentire. Il primo tempo supplementare termina senza altre reti. E così stava terminando anche la seconda frazione supplementare. Ma al 120’ il gol che fa esultare l’intera Catania. Cross di Marsura per Costantino che di testa supera Zanellati.

Allo stadio è gioia immensa per i 1500 giovani tifosi.