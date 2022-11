C'era una volta il Mondiale, dalla Coppa Rimet al record di Klose

Ogni Mondiale rappresenta da solo un piccolo pezzo della storia del calcio. Quando manca sempre meno all'inizio di Qatar 2022 ha ancora più gusto guardarsi indietro per ripensare a squadre e personaggi che hanno scolpito le loro imprese nel tempo. Il Brasile di Pelè, l'Argentina di Maradona, l'Olanda di Cruijf, i gol di Paolo Rossi a Spagna 82 fino alle Notti Magiche di Totò Schillaci a Italia 90. Ognuno di questi protagonisti ha contribuito a modo suo a rendere epica la storia dei Mondiali. Ma come sono nati i Campionati del Mondo? Quante edizioni si sono disputate? Chi ha vinto più volte? Chi ha segnato più gol? Bene, per scoprire tutto questo bisogna fare un passo indietro nel tempo.

La Coppa Rimet

L'idea brillante di mettere in piedi un torneo ufficiale che facesse scontrare le diverse Nazionali fu del presidente della Fifa, il francese Jules Rimet, che nel 1930 contribuì ad organizzare il primo campionato mondiale della storia, a cui presero parte tredici nazionali. La prima squadra ad aggiudicarsi la competizione fu l'Uruguay, che trionfò in casa e alzò per la prima volta in assoluto la Coppa Rimet battendo in finale l'Argentina. Nel 1970 la Fifa dovette creare un nuovo trofeo. Il Brasile aveva conquistato definitivamente la coppa, poiché il regolamento della Fifa prevedeva che entrasse in possesso della prima nazionale che l'avesse vinta per tre volte. Per la scelta della nuova coppa fu istituito un concorso internazionale: vinse quella dello scultore milanese Silvio Gazzaniga. La Rimet ha una storia tutta da raccontare, che ha ispirato film, documentari e decine di libri.

Sfuggita alla caccia dei nazisti grazie al segretario della Federcalcio, Ottorino Barassi che la portò nella sua abitazione di Piazza Adriana, nascondendola sotto il letto, è stata rubata per ben due volte. La prima presso la Westminster Central Hall di Londra nel 1966. Fu poi ritrovata una settimana dopo da un cagnolino di nome Pickles, sorpreso dal padrone a fiutare un pacchetto gettato in un cespuglio. Poi una seconda volta nel 1983 in Brasile. Una banda di ladri si introdussero nella sede della Confederazione brasiliana e, dopo aver immobilizzato il guardiano si appropriarono della Rimet. Decisero di fonderla in lingotti d'oro, vendendoli ad una cifra di 15.500 dollari, un valore estremamente inferiore al suo reale prezzo. Successivamente fu commissionata una replica che venne realizzata da Eastman Kodak.

Tutte le edizioni e l'albo d'oro

Da sempre il Mondiale si disputa ogni quattro anni. In Qatar verrà disputata la 22a edizione. Sono diciassette i paesi che finora l'hanno ospitato: Italia (1934 e 1990), Francia (1938 e 1998), Brasile (1950 e 2014), Messico (1970 e 1986) e Germania (1974 e 2006) hanno ospitato la manifestazione in due occasioni, mentre Uruguay (1930), Svizzera (1954), Svezia (1958), Cile (1962), Inghilterra (1966), Argentina (1978), Spagna (1982), Usa (1994), Giappone e Corea del Sud (2002), Sudafrica (2010), Russia (2018) e Qatar (2022) una sola volta. I Mondiali 2026 si svolgeranno contemporaneamente in tre nazioni: Usa, Messico e Canada. Per la prima volta l'espansione del numero da 32 a 48 squadre.

Il Brasile è in testa all'albo d'oro in virtù dei suoi cinque titoli (1958-1962-1970-1994-2002). L'Italia (1934-1938-1982-2006) e la Germania (1954-1974-1990-2014) vengono subito dopo con quattro. Seguono le due sudamericane Argentina (1978-1986) e Uruguay (1930-1950), ovvero la nazionale che non vince da più tempo e i campioni in carica della Francia (1998-2018) con due vittorie. Hanno conquistato una volta la coppa anche Inghilterra (1966) e Spagna (2010). L'Italia sarà l'unica tra le vincitrici a non partecipare a Qatar 2022.

Il miglior goleador

Il tedesco Miroslav Klose è il miglior marcatore della storia dei Mondiali, con 16 gol in 24 presenze. Nel 2002 disputò i Mondiali in Corea del Sud e Giappone, segnando una tripletta all’esordio contro l'Arabia Saudita. Giocò tutte le sfide del torneo, mettendo a segno cinque reti in sette presenze. Nella gara d'apertura dei Mondiali 2006, Klose mise a segno una doppietta contro la Costa Rica. A fine competizione i gol furono di nuovo cinque.

Durante il Mondiale 2010 in Sudafrica, il tedesco segnò ancora una volta all’esordio, contro l'Australia. A fine competizione i gol furono quattro. L’ultimo Mondiale disputato da Klose fu quello del 2014 in Brasile. Nell’esordio contro il Ghana segnò, dopo soli 122 secondi dal suo ingresso in campo, il gol che gli permise di eguagliare il record di Ronaldo di 15 reti totali. Nella storica semifinale vinta 7-1 contro il Brasile, Klose segnò il secondo gol dei tedeschi, diventando così il miglior marcatore di tutti i tempi nella storia dei Mondiali.

I record dei Mondiali

La squadra con più partecipazioni è il Brasile, avendo partecipato a tutte le 22 edizioni. Il gol più veloce della storia è stato segnato dopo solo 11 secondi dal turco Hakan Sükür nella partita Turchia-Corea del Sud, ai Mondiali di Corea del Sud–Giappone del 2002. Il calciatore che ha realizzato più gol nella stessa partita è il russo Oleg Salenko, ben 5 reti nella partita Russia-Camerun a Usa 94.

Il record per il giocatore con più mondiali disputati è detenuto da quattro calciatori con ben cinque partecipazioni: il messicano Antonio Carbajal dal 1950 al 1966, il tedesco Lothar Matthäus dal 1982 al 1998, il messicano Rafa Marquez dal 2002 al 2018 e l'azzurro Gigi Buffon dal 1998 al 2006. Con l'edizione in Qatar anche Messi e Cristiano Ronaldo saliranno a quota cinque. Il maggior numero di presenze invece è tutto di Matthäus con 25. Il record di più gol nello stesso torneo è di 13 ed è stato realizzato dal francese Just Fontaine, nel Mondiale in Svezia del 1958. Il portiere con maggior numero di minuti di imbattibilità è Walter Zenga con 517 di imbattibilità nel Mondiale di Italia 90, interrotta dal gol di Caniggia nella semifinale tra Italia e Argentina.

Il giocatore con più Mondiali vinti è Pelè con 3 coppe conquistate nel 1958, 1962 e 1970. Il più vecchio sceso in campo è il portiere egiziano Essam El-Hadary, a 45 anni e 161 giorni, nella sfida contro l'Arabia Saudita a Russia 2018 mentre il più giovane è Norman Whiteside in Irlanda del Nord–Jugoslavia a Spagna 82 a soli 17 anni e 41 giorni. La partita con maggior numero di gol segnati è un rocambolesco Austria-Svizzera del 1954 terminata 7-5 per gli austriaci. Per concludere la vittoria più larga mai realizzata è Ungheria–El Salvador, finita 10-1 ai Mondiali 82.

