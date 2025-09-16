Succede di tutto tra Juve e Borussia Dortmund: i bianconeri firmano il 4-4 con due gol nel recupero

Folle debutto per la Juventus in Champions League. I bianconeri pareggiano 4-4 contro il Borussia Dortmund, con una clamorosa rimonta nel finale. Dopo un primo tempo bloccato e senza grandi emozioni, succede di tutto in una pirotecnica ripresa. Passano prima i tedeschi al 53' con il temibile Adeyemi, pareggia Kenan Yildiz con una magia "alla Del Piero". I gialloneri trovano ancora il vantaggio con Nmecha, dopo due minuti trova il pari il neo entrato Dusan Vlahovic. Fioccano le occasioni. Borussia ancora in vantaggio con Yan Couto, che sfrutta un'indecisione di Di Gregorio e sigla il 3-2. I bianconeri reagiscono ma un'altra bella conclusione di Yildiz si infrange sul palo. All'86' il Borussia firma il poker con un rigore di Bensebaini. Sembra tutto finito ma il cuore bianconero supera ogni ostacolo. Al 93' accorcia le distanze di nuovo Vlahovic. Ma è all'ultima azione un colpo di testa di Lloyd Kelly a trovare l'incredibile 4-4. Esplode lo Stadium per un pari insperato.

La partita

Al 4' Juve già pericolosa. Ci prova Thuram con una sassata dai trenta metri. Il tiro deviato per poco non inganna Kobel, che si rifugia in angolo. Lunga fase di studio tra le due squadre, che schierate a specchio, preferiscono non scoprirsi. Sono i tedeschi che hanno più il possesso palla mentre i bianconeri provano a colpire in ripartenza. Al 32' si accende Yildiz che trova David libero al limite dell'area. La punta canadese va al tiro, spedendo il pallone alto sopra la traversa. Cresce la Juve dopo un inizio timido. Al 39' si vede Openda, il cui tiro non impensierisce Kobel. Non succede più nulla. Si chiude senza reti un primo tempo senza grandi occasioni.

Si ricomincia sulla falsariga di fine primo tempo con la Juve, che prende il comando delle azioni. Al 51' grande occasione per il Borussia. Dopo un servizio in verticale scatta tra le linee Beyer, che dopo un'uscita incauta di Di Gregorio, scheggia il palo quasi dalla linea di fondo. Due minuti dopo i tedeschi sbloccano il match. Kelly e Bremer non chiudono Adeyemi, bravo a trovare lo spazio giusto e a freddare Di Gregorio. I bianconeri accusano il colpo e il Dortmund va vicinissimo al raddoppio. Guirassy si ritrova davanti a Di Gregorio, che mura la conclusione del guineano. Si vede la Juve: ci provano prima David e poi Cambiaso, murato in corner da Ryerson. Comincia la girandola di cambi, entra Vlahovic al posto di David. Al 64' la squadra di Tudor trova il pareggio. Dalla sua mattonella di campo preferita, Yildiz trova il pareggio con un magia, che finisce all'incrocio dei pali. Il pari bianconero dura solo due minuti. Ci pensa Nmecha, servito ancora da Adeyemi, a riportare i gialloneri in vantaggio. Dopo solo tre giri di orologio, Yildiz serve col tempo giusto in verticale Vlahovic. Diagonale vincente del serbo ed è 2-2. Al 75' il Borussia passa di nuovo. Sabitzer serve Yan Couto, che avanza e calcia forte sul primo palo, sorprendendo un Di Gregorio non impeccabile nell'occasione.

Il tabellino

JUVENTUS (3-4-2-1) - Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, K.Thuram, Koopmeiners, Cambiaso; David, Yildiz; Openda. Allenatore: Igor Tudor

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1) - Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini; Y.Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Beier; Guirassy. Allenatore: Niko Kovac

Marcatori: Adeyemi (BD) 53', Yildiz (J) 64', Nmecha (BD) 66', Vlahovic (J) 69', Yan Couto (BD) 74', Bensebaini (BD) 86' (rigore)

Ammoniti: Anton (BD)

Arbitro: Francois Letexier (Francia)