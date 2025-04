Champions, l’Italia dice addio al quinto posto: ecco perché

Ascolta ora 00:00 00:00

La sconfitta della Lazio ai calci di rigore contro i norvegesi del Bodo/Glimt non lascia l'amaro in bocca soltanto ai tifosi biancocelesti: l'eliminazione dell'ultima nostra rappresentante in Europa League costa, definitivamente, la possibilità di avere cinque squadre in Champions League nella stagione 2025-2026. Soltanto le prime quattro della Serie A, infatti, potranno partecipare alla massima competizione europea il prossimo anno.

La situazione nel ranking

Anche se, con i debiti scongiuri per gli scaramantici, Inter e Fiorentina dovessero arrivare a sollevare Champions e Conference League, sarebbe ormai è troppo tardi: la Spagna è matematicamente certa di avere cinque squadre, l'Inghilterra lo era già prima perché è sempre stata al primo posto in questo speciale ranking stagionale. A proposito di punteggio, proprio gli inglesi sono in testa davanti a tutti potendo contare su ben quattro club su sette ancora in corsa nelle tre competizioni e con un punteggio di 26.821 punti. Al secondo posto c'è la Spagna che può vantare tre club su sette e un coefficiente di 23.250 punti. Al terzo posto l'Italia con due club su otto ma il punteggio è di 21.187 punti.

Come si calcola il punteggio

Cercando di semplificare al massimo, tutti i club che fanno parte delle tre competizioni europee possono guadagnare punti per il proprio Paese in caso di vittoria o pareggio: chi si trova in Champions League potrà ottenere fino a 29,5 punti a partita, 23 chi si trova in Europa League e 20,5 in Conference. Oltre alle singole gare, l'Uefa concede dei bonus per il passaggio dei turni ma anche in base al piazzamento in classifica ottenuto nella nuova formula (da quest'anno) delle tre competizioni europee. Ecco che per determinare il ranking vengono via via sommati tutti i punteggi che vengono divisi per le squadre che partecipano.

La stagione delle italiane

In realtà, allo stato attuale, non si può considerare fallimentare la stazione dei club italiani in Europa perché l'Inter si trova tra le quattro formazioni più forti del continente e pronta a contendersi il titolo, stesso discorso per la Fiorentina che si trova in semifinale di Conference League. Soltanto l'Europa League, adesso, è orfana di club italiani ma l'amaro in bocca e il quinto posto sfumato non sono "colpa" della Lazio ma la somma delle eliminazioni di squadre come Atalanta, Milan e Juventus che si sono arrese ai play-off di fronte ad avversari non certamente irresistibili (rispettivamente Bruges, Feyenoord e Psv) che nei turni successivi sono stati eliminati senza appello. È in quella fase, probabilmente, che l'Italia ha detto addio al quinto posto Champions per la prossima stagione.

La classifica di Serie A

Ancor più decisive saranno le ultime sei giornate del nostro massimo campionato: in questo momento Inter, Napoli, Atalanta e Juventus sarebbero le quattro prossime partecipanti.

Ci sarà bagarre, dunque, soprattutto per il terzo e quarto posto perché bergamaschi e bianconeri non possono dormire sonni tranquilli con 61 e 59 punti visto che il Bologna si trova al quinto posto con 57, la Lazio a 56 e la Roma a 54. Con 18 punti in palio da qui a fine campionato la lotta è ancora tutta da giocare.