Champions, la Lazio stende il Celtic al 95' grazie a Pedro

Prima gioia stagionale in Champions League per la Lazio di Maurizio Sarri che, dopo il pareggio per 1-1 in extremis contro l'Atletico Madrid, questa volta segna ancora nel recupero ma la rete di Pedro questa volta vale i tre punti. Al gol di Furuhashi realizzato al 12' hanno risposto Vecino al 29' e lo spagnolo ex Chelsea e Barcellona all'ultimo respiro e al termine di una partita dura e faticosa per la Lazio che ha saputo anche soffrire ed alla fine si è portata a casa il bottino pieno. Questo risultato è fondamentale nella corsa alla qualificazione dato che con questi tre punti la squadra di Sarri sale a quota 4 punti agganciando in vetta l'Atletico Madrid che alle 18:45 aveva sconfitto per 3-2 gli olandesi del Feyenoord che sono terzi a quota 3 punti, ultimo il Celtic a quota 0. Nel prossimo turno la Lazio affronterà nel doppio impegno gli olandesi, con gli scozzesi che affronteranno invece la squadra di Diego Pablo Simeone. Ad oggi colchoneros e biancocelesti sono i favoriti per qualificarsi agli ottavi di finale anche se la squadra è ancora molto lunga e la qualificaizione in bilico.

La cronaca della partita

Dopo 10 minuti di ritmi alti, da Champions League, è il Celtic a colpire con Furuhashi che al 13' non sbaglia tutto solo davanti a Provedel dopo una bella azione corale. Gli scozzesi avevano già mostrato di avere in mano la partita e al 17' ecco un'altra grande occasione per i padroni di casa con Yang che imbuca per Maeda che però calcia male. Al 25' reazione Lazio con Immobile che ben servito da Luis Alberto va alla conclusione ma viene fermato da Hart: tutto fermo però offside. I biancocelesti spingono con continuità e al 29' arriva il gol del pareggio in mischia con Vecino che di testa corregge in rete: Hart prova il disperato tentativo di salvare il gol ma la sfera ha già oltrepassato la linea. Al 37' ci prova O'Riley che raccoglie la sponda dell'autore del gol dell'1-0 e scarica in porta con Provedel che controlla. Nel finale di primo tempo Kamada spreca una buona chance e invece di calciare mette una palla in mezzo preda della difesa del Celtic.

Nella ripresa la Lazio costruisce una buona chance per colpire al 51' ma Felipe Anderson, sul più bello, invece di calciare in porta converge sul sinistro ma non riesce poi a concludere verso lo specchio. Punizione pericolosa al 58' per il Celtic con Provedel che si esalta parando il tiro angolato di Hatate: sulla respinta poi la palla viene calciata alta sopra la traversa da Johnston. Al 61' Luis Alberto va giù in area su un contatto con un avversario ma l'arbitro lo ammonisce per proteste/simulazione. Al 69' Kamada si mette in proprio e va al tiro da fuori area: Hart para. Palma al minuto 81' segna da dentro l'area di rigore con un destro chirurgico che fulmina Provedel ma l'arbitro annulla per fuorigioco. In pieno recupero Guendouzi la mette morbida in mezzo con Pedro che svetta di testa e batte Hart per il 2-1 finale.

Il tabellino



CELTIC (4-3-3): Hart; Johnston, Phillips, Scales, Taylor; O'Riley, McGregor, Hatate; Maeda, Furuhashi (86' Oh Hyeon-Gyu), HJ Yang (62' Palma). Allenatore: Brendan Rodgers

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (84' Marusic), Patric, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Vecino, Luis Alberto (68' Guendouzi); Felipe Anderson (68' Isaksen), Immobile (71' Castellanos), Zaccagni (84' Pedro). Allenatore: Maurizio Sarri

Marcatori: Furuhashi (C) 12', Vecino (L) 29', Pedro (L)

Ammoniti: Phillips (C), Luis Alberto (L), Castellanos (L), Palma (C), Vecino (L), Guendouzi (L)

Arbitro: Donatas Rumsas (Lituania)