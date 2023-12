Champions League: agli ottavi Inter-Atletico Madrid, Napoli-Barcellona e Lazio-Bayern

Urna di Champions League non troppo fortunata, ma lo si sapeva dal principio, per le squadre italiane impegnate negli ottavi di finale di Champions League. La mano dell'ex difensore del Chelsea John Terry ha stabilito che l'Inter di Simone Inzaghi se la vedrà contro gli spagnoli dell'Atletico Madrid (e tutto sommato i nerazzurri sono stati "fortunati"), il Napoli di Walter Mazzarri contro il Barcellona di Xavi mentre la Lazio di Maurizio Sarri giocherà contro il Bayern Monaco, in un turno che sembra essere proibitivo. L'andata degli ottavi di finale si giocherà il 13-14 febbraio e il 20-21 febbraio con le tre italiane impegnate che disputeranno la gara d'andata in casa avendo chiuso al secondo posto i rispettivi gironi. Il ritorno, fuori casa per Inter, Napoli e Lazio, si disputerà in trasferta tra il 5-6 marzo e il 12-13 marzo.

L'Inter nella tana del Cholo

L'Atletico Madrid ha affrontato nel girone la Lazio di Sarri e il bilancio parla di un pareggio, 1-1 all'Olimpico, e una sconfitta 2-0 al Wanda Metropolitano. La sfida contro i colchoneros è sempre impegnativa vista la caratura di molti suoi uomini come Griezmann, Morata e tanti altri ma soprattutto del suo allenatore Diego Pablo Simeone. L'andata si giocherà nel mese di febbraio a San Siro con la sfida di ritorno in Spagna prevista nel mese di marzo. Una sfida da 50-50 tra due squadre che hanno più o meno le stesse chance di poter staccare il pass per i quarti di finale di Champions.

Il vice presidente Javier Zanetti ha commentato così, a caldo ai microfoni di Sky, il sorteggio contro gli spagnoli: "Sarà una squadra difficile da affrontare, conosco molto bene Simeone, è stato mio compagno ed è mio amico. Saranno due belle partite da affrontare tra due grandi squadre. Dopo esser arrivati secondi sapevamo che il sorteggio potesse essere molto complicato. Grande rispetto per l'Atletico Madrid, conosco la sua cultura e la sua storia. Di sicuro sarà un avversario difficile da battere, ma anche noi siamo in condizione di poter fare due grandi partite. Ci faremo trovare pronti".

La Lazio vola in Baviera

La Lazio di Sarri non è stata sicuramente fortunata nel sorteggio visto che se la dovrà vedere contro il Bayern Monaco che non sembra però più essere quello degli anni passati. Il figlio di Lotito, Enrico, ai microfoni di Sky ha commentato così il sorteggio contro i bavaresi: "E' l'avversario peggiore che poteva capitarci. tedeschi sono un avversario, ma sappiamo che la Champions è difficile. Lotteremo comunque fino alla fine per dire la nostra. Loro sono esperti di questa competizione, noi speriamo di fare ancora bene come successo fino a ora. In campionato non è andata così bene quest'anno ma adesso abbiamo la possibilità di scalare la classifica. Col Bayern Monaco comunque, ci proveremo".

Il Napoli in salsa catalana

Il Napoli di Walter Mazzarri, invece, giocherà contro il Barcellona di Xavi eliminato dall'Inter di Simone Inzaghi nello scorso anno nell'ostico girone di Champions composto da catalani, nerazzurri e Bayern Monaco. Gli spagnoli sono terzi in campionato dietro a Real Madrid e al sorprendente Girona e dunque sognare di passare il turno, viste anche le qualità degli azzurri, è lecito. Deco, ambasciatore degli spagnoli, ha commentato così a Sky il sorteggio contro i partenopei: "La storia del numero 10 in queste due squadre è impressionante, una sfida che avrà un sapore particolare. E si sentirà anche il fattore dello stadio Maradona" racconta Deco, ds dei blaugrana, parlando a Mediaset. Il dirigente aggiunge: "Dall'anno scorso il Napoli è tornato ai suoi livelli e dove meritava di essere da tempo. Ha giocatori importanti e abituati a giocare sfide di questo livello. Sarà un confronto difficile".

Ecco tutti gli accoppiamenti degli ottavi di Champions

Arsenal-Porto

Barcellona-Napoli

Real Sociedad-Psg

Atletico Madrid-Inter

Borussia Dortmund-Psv

Bayern Monaco-Lazio

Manchester City-Copenaghen

Real Madrid-Lipsia

Squadre in prima fascia:

Bayern, Arsenal, Real Madrid, Manchester City, Barcellona, Dortmund, Atletico Madrid, Real Sociedad

Squadre in seconda fascia:

PSV, Inter, Napoli, Lazio, Psg, Porto, Copenaghen, Lipsia