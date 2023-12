Champions League: le pagelle di Napoli-Braga

Il Napoli di Walter Mazzarri legittima la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League grazie a una prestazione positiva contro il Braga. Gli azzurri campioni d'Italia vincono per 2 a 0 contro i portoghesi, grazie all'autogol di Serdar e alla firma del ritrovato Osimhen. Le pagelle del match disputato al Maradona.

Le pagelle del Napoli

Meret 6,5: l'estremo difensore si fa trovare pronto di fronte a ogni sollecitazione avversaria, specialmente nel primo tempo quando dice di no al tentativo di Bruma, sull'1 a 0 per i partenopei. In questa notte di Champions l'italiano si riscopre saracinesca.

Di Lorenzo 6,5: il capitano ci mette la solita grinta e presidia la sua fascia con particolare attenzione. In fase offensiva si fa vedere meno del solito, ma stavolta può bastare così.

Rrahmani 6,5: il centrale albanese sta ritrovando sempre più la condizione ottimale e anche col Braga non commette particolari sbavature. In ripresa.

Juan Jesus 6,5: l'ex giocatore della Roma fa buona guardia e nella difesa disegnata da Mazzarri trova la sua dimensione ideale. Grazie a un buon tempismo e alla solità fisicità, non sbaglia quasi niente. (73' Ositgard SV).

Natan 6,5: il brasiliano è autore di una prestazione solida, impreziosita dall'inedito ruolo di assistman ricoperto sul gol del raddoppio firmato da Osimhen. Il pallone dato al nigeriano è un cioccolatino pronto per essere scartato, che l'attaccante non sbaglia. Promosso.

Anguissa 6,5: aripiona molteplici palloni e domina con la sua consueta dinamicità il centrocampo. Gli avversari spesso sbattono contro di lui, che si rivela diga invalicabile.

Lobotka 6,5: il metronomo croato disputa una partita ordinata, senza particolari guizzi. Fornisce ordine e geometrie a un centrocampo che si sta ritrovando. (70' Gaetano SV).

Zielinski 6: ordinaria amministrazione per il centrocampista polacco, che avrebbe sul destro il pallone del raddoppio ma trova pronto Matheus. Esce a mezz'ora dal termine. (61' Cajuste 6: mette energie sulla mediana azzurra)

Politano 7: l'esterno italiano è una vera spina nel fianco dei portoghesi, sulla sua fascia di competenza. Le sue accelerazioni sono imprevedibili e spesso coi suoi movimenti crea scompiglio nell'area avversaria. Grazie a una sua pregevole iniziativa il Napoli passa in vantaggio con l'autogol di Serdar. (61' Elmas 6: il macedone dà il suo contributo).

Osimhen 7: il suo peso specifico al centro dell'attacco si fa sentire, la sua presenza incute timore e rispetto. Si avventa come un falco sul pallone di Natan per il gol del due a zero e fa esplodere il Maradona di gioia. Istinto felino.

Kvaratskhelia 5,5: Non fa mancare le sue proverbiali accelerazioni, anche se i difensori del Braga spesso riescono a trovargli le contromisure. In zona gol è troppo impreciso, tenta la conclusione più volte e non centra mai il bersaglio. Da rivedere. (70' Raspadori SV).

All: Mazzarri 7: l'unico obiettivo era la vittoria e la conquista sicura del passaggio agli ottavi di finale di Champions League. Missione compiuta con merito, al cospetto di un Braga che viene annichilito senza particolari sforzi.

Le pagelle del Braga

Matheus 6,5: non trasmette troppa sicurezza alla sua retroguardia, ma sul rasoterra di Zielinski nella prima frazione, sul tracciante di Politano e il mancino di Kvara nella ripresa, riesce a metterci una pezza come può. A tratti salvifico.

Gomez 5,5: tracolla insieme ai suoi, anche perché sulla fascia le frecce del Napoli sono roba da far venire il mal di testa. Rimandato. (81' Joe Mendes SV)

Serdar 5: maldestro nel tentativo di intercettare un passaggio, che gli costa un pesante autogol. Cerca di riscattarsi con un buon colpo di testa, che trova pronto Meret con la parata. Serata storta.

Fonte 5,5: l'esperto difensore portoghese ha dei clienti complicati ai quali fare la guardia, lui fa quello che può ma non basta.

Borja 5,5: il trentenne colombiano è frizzante e vispo, ma anche fin troppo nervoso e falloso. Affonda insieme ai suoi.

Ricardo Horta 5: uno dei tanti che incappa in una serata storta, dove l'imprecisione diventa la parola d'ordine. Troppe le palle sbagliate dal giocatore lusitano. Insufficiente, anche se ha il merito di cogliere un inutile palo a dieci minuti dal termine. (89' Rony Lopes SV).

Zalazar 5,5: la mediana di Artur Jorge affonda nella trasferta di Napoli, surclassata dagli avversari dal punti di vista fisico e tecnico. Anche lo spagnolo non riesce a salvarsi ed esce a venti minuti dal termine. (68' Al Musrati 6: prova a innestare vivacità alla manovra dei suoi).

Joao Moutinho 5,5: il veterano di mille battaglie con 37 primavere sulle spalle, ci ricorda che la classe non appassisce mai, mentre il fisico si deteriora. Mancano ritmo e velocità, non le idee. Prova annebbiata. (81' Andre Horta SV)

Bruma 6: ha il merito di provarci a più riprese, vuoi con un filtrante o con un tiro dalla distanza. Sicuramente il giocatore porteghese è uno degli ultimi ad alzare bandiera bianca in questa trasferta negativa.

Banza 5,5: non particolarmente ispirato, il congolese si fa anche ammonire nel primo tempo. Nervoso e poco concentrato, esce dal campo al termine del match senza aver dato particolari sussulti al pubblico partenopeo.

Pizzi 4,5: l'attaccante in forza ai lusitani è macchinoso, spesso fuori tempo e persino falloso. Al Maradona il portoghese stecca e il manifesto della sua prestazione sono i ripetuti tentativi di assist mai arrivati a destinazione. Non tornerà nella seconda frazione di gara. (46' Abel Ruiz 6: più vivace del suo collega di reparto, ci prova con un colpo di testa pericoloso).

All: Artur Jorge 5: il Braga collassa a Napoli ed esce fuori dalla Champions League. Prestazione anonima e senza nerbo per i lusitani. L'unica consolazione è il ripescaggio in Europa League.